La reorientación del comercio hacia mercados alternativos impulsa el superávit, mientras persisten las tensiones con Estados Unidos. Foto: EFE/Yu Fangping
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, por primera vez, el billón de dólares en noviembre, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por AFP.

El resultado se da a pesar de la dura caída de las exportaciones a Estados Unidos (-28.6%): aumentaron 5.9% los despachos del gigante asiático en noviembre, lejos del 4% estimado en un principio.

La entidad aduanera china enfatizó que las ventas a Estados Unidos sumaron US$ 33,800 millones en el undécimo mes del año.

“La debilidad de las exportaciones a Estados Unidos se vio más que compensada por los envíos a otros mercados”, indicó Zichun Huang, de Capital Economics.

Según Huang las exportaciones “podrían seguir siendo resilientes” gracias a la reorientación del comercio y repunte de la competitividad de precios, debido a que la deflación “presiona a la baja el tipo de cambio real de China”.

Analistas advierten que la competitividad de precios y la deflación están jugando a favor de las exportaciones chinas. Foto: difusión
Desde China señalan que las ventas al mundo “han sido un salvavidas para la economía” mas demuestra la prolongada crisis de

Por otro lado, las importaciones sumaron 1.9% en noviembre —en términos interanuales— muy por debajo del 3% proyectado por Bloomberg.

Vale acotar que este año , con aranceles recíprocos que sacuden el panorama comercial internacional.

Con información de AFP

