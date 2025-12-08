El superávit comercial anual de China traspasó, por primera vez, el billón de dólares en noviembre, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por AFP.
El resultado se da a pesar de la dura caída de las exportaciones a Estados Unidos (-28.6%): aumentaron 5.9% los despachos del gigante asiático en noviembre, lejos del 4% estimado en un principio.
La entidad aduanera china enfatizó que las ventas a Estados Unidos sumaron US$ 33,800 millones en el undécimo mes del año. El descenso de los despachos se compensaron con el incremento de exportaciones al resto del mundo.
“La debilidad de las exportaciones a Estados Unidos se vio más que compensada por los envíos a otros mercados”, indicó Zichun Huang, de Capital Economics.
Según Huang las exportaciones “podrían seguir siendo resilientes” gracias a la reorientación del comercio y repunte de la competitividad de precios, debido a que la deflación “presiona a la baja el tipo de cambio real de China”.
Desde China señalan que las ventas al mundo “han sido un salvavidas para la economía” mas demuestra la prolongada crisis de endeudamiento en su sector inmobiliario y un débil consumo interno.
Por otro lado, las importaciones sumaron 1.9% en noviembre —en términos interanuales— muy por debajo del 3% proyectado por Bloomberg.
Vale acotar que este año ha estado marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con aranceles recíprocos que sacuden el panorama comercial internacional.
