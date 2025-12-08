El superávit comercial anual de China traspasó, por primera vez, el billón de dólares en noviembre, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por AFP.

El resultado se da a pesar de la dura caída de las exportaciones a Estados Unidos (-28.6%): aumentaron 5.9% los despachos del gigante asiático en noviembre, lejos del 4% estimado en un principio.

La entidad aduanera china enfatizó que las ventas a Estados Unidos sumaron US$ 33,800 millones en el undécimo mes del año. El descenso de los despachos se compensaron con el incremento de exportaciones al resto del mundo.

“La debilidad de las exportaciones a Estados Unidos se vio más que compensada por los envíos a otros mercados” , indicó Zichun Huang, de Capital Economics.

Según Huang las exportaciones “podrían seguir siendo resilientes” gracias a la reorientación del comercio y repunte de la competitividad de precios, debido a que la deflación “presiona a la baja el tipo de cambio real de China”.

Analistas advierten que la competitividad de precios y la deflación están jugando a favor de las exportaciones chinas. Foto: difusión

Desde China señalan que las ventas al mundo “han sido un salvavidas para la economía” mas demuestra la prolongada crisis de endeudamiento en su sector inmobiliario y un débil consumo interno.

Por otro lado, las importaciones sumaron 1.9% en noviembre —en términos interanuales— muy por debajo del 3% proyectado por Bloomberg.

Vale acotar que este año ha estado marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con aranceles recíprocos que sacuden el panorama comercial internacional.

Con información de AFP