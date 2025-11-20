La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, asiste a una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing, el 15 de enero de 2024. (Foto de Pedro Pardo / AFP)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, asiste a una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing, el 15 de enero de 2024. (Foto de Pedro Pardo / AFP)
El Gobierno chino criticó nuevamente este jueves las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre un posible conflicto armado en y acusó a Tokio de estar “cruzando líneasen un asunto que Pekín considera interno.

En una rueda de prensa, la portavoz de Exteriores china Mao Ning instó hoy a Japón a “retractarse de sus declaraciones erróneas” y a “reflejar de manera concreta en sus acciones” los compromisos asumidos con China.

Mao recordó el periodo de ocupación japonesa en Taiwán (1895-1945), afirmando que el pueblo de la isla “sufrió enormes calamidades” bajo el dominio colonial, durante el cual “cientos de miles de compatriotas fueron asesinados” y se cometieron “crímenes atroces”, una etapa que describió como “la página más oscura de la historia de la isla”.

La portavoz añadió que Tokio “debe recordar que Taiwán pertenece a China”.

¿Si Taiwán ‘tiene un problema’? Eso no es asunto de Japón en absoluto. Aprovechar el tema de Taiwán solo traerá problemas a Japón”, aseveró.

En respuesta a preguntas sobre la postura declarada por Tokio, Mao afirmó que una serie de documentos internacionales establecieron “la restauración de los derechos de China sobre Taiwán”.

Según la portavoz, “una simple declaración de que ‘la postura no ha cambiado’ no es suficiente” para atender las preocupaciones de Pekín.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha negado a retractarse de sus declaraciones sobre Taiwán, pero dijo que a partir de ahora sería cautelosa.
Las declaraciones de Mao se producen en medio del deterioro sostenido de los lazos bilaterales, marcado por los reproches ligados a las palabras de Takaichi sobre Taiwán, que provocaron avisos de viaje emitidos por China y casi medio millón de cancelaciones de vuelos a Japón por parte de turistas chinos.

Pekín, que según medios japoneses habría comunicado a Tokio que suspenderá además la importación de mariscos nipones, ha calificado las declaraciones de Takaichi como “extremadamente graves”.

Japón asegura que su postura sobre Taiwán, cuya soberanía China reclama, no ha cambiado y que sigue dispuesto a mantener canales de diálogo.

