Las condiciones favorables de suelo y clima en Chile han impulsado el cultivo de cerezas, atrayendo tanto a productores locales como a empresas extranjeras. En ese contexto, la agroexportadora Camposol, propiedad del Grupo Dyer Coriat (DC), proyecta alcanzar cerca de 1,700 toneladas esta campaña y continuar expandiendo su superficie en zonas de cosecha temprana.

Actualmente, la compañía cuenta con 149 hectáreas de cerezos en la Región de O’Higgins (VI Región), distribuidas entre las variedades Santina (104 hectáreas) y Lapins (45 hectáreas). La cosecha se realiza entre inicios de noviembre y principios de diciembre, lo que les permite participar en una ventana temprana de la temporada.

“Nuestro plan estratégico contempla crecer en superficie, priorizando siempre zonas tempranas que permitan fortalecer nuestra presencia en los mercados con fruta de alta calidad en las primeras semanas de la campaña (...) Actualmente trabajamos en un campo arrendado, operado directamente por nuestro equipo agrícola y técnico bajo los estándares globales de Camposol”, indicó a Portal Frutícola Ricardo Naranjo, CEO de Camposol.

Camposol posee 149 hectáreas en la Región de O’Higgins (Chile), principalmente con las variedades Santina y Lapins. (Foto: Portal Frutícola)

Camposol envía primeras cerezas chilenas a China y planea llegar a EE.UU.

La temporada en Chile comenzó el 3 de noviembre de 2025 con la cosecha de la variedad Santina. En esta campaña, la fruta de Camposol presentó condiciones que cumplen con los parámetros establecidos por sus prácticas agrícolas. Asimismo se observó un desarrollo parejo del fruto, con uniformidad en el tamaño, color adecuado, buena firmeza y vida útil en poscosecha.

“Estamos proyectando un volumen cercano a 1,700 toneladas. Las primeras semanas realizamos despachos aéreos y avanzamos a embarques marítimos desde la semana 47 (noviembre)″, adelantó.

Por su parte, en China anticipan una absorción muy positiva, impulsada por una estrategia comercial desarrollada desde su oficina en el país, con enfoque en canales de mayor valor (premium) y en atributos vinculados a la trazabilidad y manejo del producto. "Nuestro destino principal es China y ya estamos trabajando para expandir nuestra oferta hacia Brasil y Estados Unidos“, señaló.

Sobre la posibilidad de diversificar su portafolio con nuevos cultivos en Chile, la agroexportadora peruana mencionó que no están explorando nuevos cultivos, ya que su foco está en incrementar la superficie dedicada a cerezas, reforzando su especialización y competitividad en esta categoría.

DATOS CLAVES.