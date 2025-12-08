Sismo de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón | Captura USGS
Sismo de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón | Captura USGS
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este lunes 8 de diciembre de 2025, un fuerte terremoto de magnitud de 7.6 sacudió el norte de Japón, frente a la costa de la prefectura de Aomori, y se emitieron advertencias/alertas de tsunami para varias zonas del litoral noreste y de Hokkaido.

Las autoridades están pidiendo a la población de áreas costeras que se aleje del mar y se traslade a zonas más altas mientras se evalúan daños y posibles réplicas.

LEA TAMBIÉN: Alerta de tsunami: Así impactará en las costas del Perú según el COEN

El movimiento se registró este lunes 8 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 23:15 h, hora local de Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para las regiones del noreste, incluyendo Aomori e Hokkaido, con posibles olas de hasta 3 metros.

Hasta el momento, no se reportan daños significativos ni víctimas, pero las autoridades recomiendan evacuaciones inmediatas en zonas costeras y el seguimiento estricto de las instrucciones oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Dos millones en Lima quedarían sin casa si hay terremoto: qué pasaría en condominios
Llegó a Haití como ayuda tras el terremoto y ahora vestirá a su selección en Mundial 2026
Más de 1,400 muertos tras potente terremoto en Afganistán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.