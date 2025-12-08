Este lunes 8 de diciembre de 2025, un fuerte terremoto de magnitud de 7.6 sacudió el norte de Japón, frente a la costa de la prefectura de Aomori, y se emitieron advertencias/alertas de tsunami para varias zonas del litoral noreste y de Hokkaido.

Las autoridades están pidiendo a la población de áreas costeras que se aleje del mar y se traslade a zonas más altas mientras se evalúan daños y posibles réplicas.

El movimiento se registró este lunes 8 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 23:15 h, hora local de Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para las regiones del noreste, incluyendo Aomori e Hokkaido, con posibles olas de hasta 3 metros.

Hasta el momento, no se reportan daños significativos ni víctimas, pero las autoridades recomiendan evacuaciones inmediatas en zonas costeras y el seguimiento estricto de las instrucciones oficiales.