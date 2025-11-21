Haití, un país marcado por el terror de las bandas armadas, celebra la clasificación de su selección a la Copa del Mundo de 2026, una gesta de la cual participa Saeta, una empresa colombiana que viste a los atletas de un deporte que se juega en las calles y en los patios de recreo de escuelas y universidades porque no hay estadios.

Esta compañía, fundada en 1982 en Bogotá, comenzó el patrocinio a las selecciones de fútbol de Haití en 2013, según explicó a EFE la gerente general de Saeta USA, Sandra Carrero.

“Nos sentimos orgullosos de apoyar al equipo”, remarcó la ejecutiva, quien explicó que Haití no paga nada por esas dotaciones, ya que hacen parte de un contrato de patrocinio.

Destacó que el vestuario que suministra Saeta está a la altura de las mejores marcas del mundo porque los textiles con que se fabrican los uniformes son telas ligeras, tienen filtro ultravioleta y son de secado rápido, entre otras características de tecnología de última generación.

Carrero rememoró que, para convertirse en patrocinador, la compañía recorrió un camino “indirecto”, pues luego del terremoto que devastó a Haití en 2010 y que mató a casi 300,000 personas, enviaron a ese país 5,000 camisetas.

Esa ayuda para los haitianos la canalizó la Cruz Roja, encargada de llevarlas para socorrer a la población necesitada. Esas camisetas eran un remanente de uniformes de equipos de fútbol colombianos que dejaron de usar esa indumentaria.

En Colombia, Saeta vistió a varios equipos de la liga, entre ellos Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín, Once Caldas, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

“Ya no estamos con ellos”, aclaró Carrero.

Luego de contactos con directivos del fútbol haitiano, se concretó el patrocinio, una decisión que siempre estuvo sobre el tapete pese a que allí “no se vendían camisetas”.

Carrero recordó que Saeta siempre ha acompañado a Haití, no solo con la selección absoluta. Lo hizo en el Mundial Sub-17, que se disputa actualmente en Catar, y hace dos años también respaldó a la selección femenina en el Mundial de Australia.

Además, los apoya a través del patrocinio en la Copa Oro de la Concacaf, así como en los juegos amistosos de las selecciones de las diferentes categorías.

En este contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó el papel de la firma con Haití: “Felicitaciones a Saeta. Marca colombiana que estará en las camisetas del mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia”.

Otra de las apuestas de Saeta fue Guyana Francesa, a la que patrocinó, pero “ya no estamos con ellos”, recordó la ejecutiva.

“Nos quedaremos con Haití hasta que podamos”, sentenció Carrero, quien recordó que también ha trabajado con el Comité Olímpico Colombiano (COC) y la Federación Colombiana de Atletismo, entre otras entidades en Colombia.

“Actualmente trabajamos con el Comité Paralímpico Colombiano”, concluyó Carrero, quien destacó que Saeta estará en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.