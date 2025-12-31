China lanzó el lunes ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de esta isla de gobierno democrático reclamada como propia por Pekín.

Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.

Soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China disparan un cohete al aire durante ejercicios militares en la isla de Pingtan, en la provincia oriental china de Fujian, el punto más cercano a Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. Taiwán informó el martes que detectó 130 aviones militares chinos cerca de la isla en un período de 24 horas, al tiempo que China iniciaba un segundo día de ejercicios con fuego real. (Foto por ADEK BERRY / AFP)

Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino.

Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.

Las actividades se enfocarán en la “capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave”, detalló el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las fuerzas armadas chinas.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China “está destinado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente”, dijo su portavoz Lin Jian.

China inicia ejercicios militares cerca de Taiwán, simulando un bloqueo de puertos clave. (Foto: ADEK BERRY / AFP)

Periodistas de AFP en Pingtan -una isla china que es el punto más cercano a la isla principal de Taiwán- vieron dos cazas surcando el cielo y un buque militar chino a lo lejos.

Los turistas que deambulaban tomando fotos no estaban al tanto de los ejercicios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no estaba preocupado por las maniobras y pareció restarle importancia a la posibilidad de que su homólogo chino, Xi Jinping, ordenara una invasión.

“Tengo una gran relación con el presidente Xi, y no me ha dicho nada al respecto”, dijo Trump a periodistas al ser consultado sobre estas maniobras.

Esta captura de pantalla del video sin fecha del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, publicado el 30 de diciembre de 2025 a través de AFPTV, muestra cohetes siendo disparados al agua en un lugar no revelado. (Foto: AFP PHOTO / CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY (PLA) EASTERN THEATER COMMAND)

“No creo que vaya a hacerlo”, señaló en aparente referencia a una invasión.

“Intimidación militar”

El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se organizarán estas maniobras “con fuego real” este martes y recomendó “que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo” mencionados.

Según las autoridades de Taiwán, algunas de estas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo.

De acuerdo a la misma fuente, más de 100.000 pasajeros y 857 vuelos - domésticos, internacionales y de tránsito - se verán afectados.

La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, condenó estas maniobras como una “intimidación militar”.

El Ministerio de Defensa de esta isla afirmó que habían detectado 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

También registraron la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos y una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental.

El ejército taiwanés afirmó que había desplegado “fuerzas apropiadas” para llevar a cabo “un rápido ejercicio de respuesta”.

Las maniobras de China “confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz”, dijo el Ministerio de Defensa.

“Firme advertencia”

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y especialmente militar, con el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.

Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana.

El coronel chino Shi Yi afirmó que las maniobras son “una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán”.

Un póster publicado por el ejército chino sobre las maniobras muestra “flechas de justicia” que caen sobre unos gusanos verdes que forman el contorno geográfico de Taiwán.

Y en otro video de las fuerzas armadas generado por inteligencia artificial, águilas, tiburones, lobos y abejas se transforman en equipamiento militar chino y lanzan un ataque por mar y aire sobre la isla.

La televisión estatal china CCTV reportó que un tema central de los ejercicios es el “bloqueo” de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.