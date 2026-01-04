El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro estrechando la mano del presidente de China Xi Jinping durante una reunión en Moscú el 9 de mayo de 2025. (Foto de MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP).
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro estrechando la mano del presidente de China Xi Jinping durante una reunión en Moscú el 9 de mayo de 2025. (Foto de MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP).
Redacción Gestión
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino exhortó a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y de su esposa, así como a abstenerse de intentar “derrocar al Gobierno venezolano”.

Como se recuerda, en la madrugada del sábado, Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. ¿Qué acusaciones recaen sobre Maduro, según el país norteamericano?

". Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", detalló la fiscal general estadounidense, Pam Bondi

¿Qué dijo China sobre la situación en Venezuela?

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al Gobierno de Venezuela”, señaló la cancillería.

El gobierno chino calificó la acción militar como una “clara violación del derecho internacional” y reiteró su rechazo a cualquier intervención que vulnere la soberanía de otros Estados.

Otros países también se pronunciaron

Otros países se han manifestado también.

En tanto, el informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación en , en coordinación con sus socios de la Unión Europea y con países de la región, ante el agravamiento de la crisis política en ese país.

En ese contexto, el Ejecutivo español expresó su disposición a ofrecer sus “buenos oficios” para contribuir a una solución pacífica y negociada de la actual crisis, abriéndose a un eventual rol de mediación.

