La llegada de 2026 significa para muchos la planificación de viajes, paseos, salidas con la familia o los amigos, o simplemente quedarse en casa para recuperar energías. Sea cual sea tu caso, seguramente te estás preguntando cuándo son los feriados y días no laborables en España para organizar tu agenda. No te preocupes más, porque a continuación te damos a conocer los días festivos en la Madre Patria.

Aprovechando los feriados y días no laborables, los ciudadanos programan viajes, paseos, reuniones o simplemente buscan descansar en casa (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS FESTIVOS NACIONALES EN ESPAÑA EN 2026?

Este 2026, España tendrá un total de ocho festivos nacionales comunes en todo el país, a los que se sumarán los festivos locales y de las comunidades autónomas que varían según cada lugar; por tanto, conviene revisar también el calendario laboral específico de tu comunidad autónoma para conocer todos los días no laborables.

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Día de Reyes/Epifanía del Señor) Jueves

Martes Febrero No hay feriados --- Marzo No hay feriados --- Abril 3 de abril (Semana Santa – Viernes Santo) Viernes Mayo Mayo 1 de mayo (Día del Trabajo) Viernes Junio No hay feriados --- Julio No hay feriados --- Agosto Agosto 15 de agosto (Asunción de la Virgen) Sábado Septiembre No hay feriados --- Octubre 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) Lunes Noviembre No hay feriados --- Diciembre 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

¿CUÁLES SON LOS FESTIVOS QUE ELIGEN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?

En 2026, los cuatro festivos restantes pueden ser cambiados de día por las comunidades autónomas cuando caen domingo; es decir, conmemorar la festividad el día lunes. Así tenemos:

6 de abril (lunes): Pascua

Pascua 2 de abril (jueves): Semana Santa

Semana Santa 2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos que en 2026 cae domingo, pero se corre para el día siguiente.

Día de Todos los Santos que en 2026 cae domingo, pero se corre para el día siguiente. 7 de diciembre (lunes): Día de la Constitución Española que este 2026 cae domingo, pero se corre un día.

Festivos de comunidades autónomas y locales

Además de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma fija varios días festivos propios, como el Día de Andalucía, la Diada de Cataluña, el Día de Canarias o el Día de la Comunidad de Madrid, entre otros. A esto se suman hasta dos festivos locales por municipio; por ejemplo, San Isidro en Madrid capital, por lo que el número total de días no laborables concretos depende del lugar donde vivas o al que viajes.

Marcar el calendario es una forma de organizarse de las personas para lo que harán en determinadas fechas (Foto: Pixabay)

¿CUÁNTOS FERIADOS PUENTES HAY EN ESPAÑA EN 2026?

El número de puentes será al menos de cuatro este 2026 en España. Este variará según la comunidad autónoma, pues las que elijan pasar a lunes los dos festivos que caen en domingo tendrás más días de descanso como en el Día de Todos los Santos, Día de Constitución y de la Inmaculada Concepción. En cualquier caso, tenemos los siguientes:

Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril (cuatro días) o del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días).

del jueves 2 al domingo 5 de abril (cuatro días) o del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días). Día del Trabajo: del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo (tres días).

del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo (tres días). Fiesta Nacional de España: del sábado 10 al lunes 12 de octubre, que es el día específico (tres días).

del sábado 10 al lunes 12 de octubre, que es el día específico (tres días). Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (tres días).

Además de estos puentes, cada comunidad autónoma puede añadir sus propios días no laborables para crear más días de descanso. Conoce con mayor detalle los días festivos locales y autonómicos de España para este 2026, solamente ingresa al sitio web de la agencia estatal Boletín Oficial del Estado o haz clic aquí.