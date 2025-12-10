A pocas semanas de la llegada de 2026, son muchas las personas que buscan conocer qué fechas caerán los días festivos del año que viene en Estados Unidos con el fin de planificar algún viaje, paseo, salida con amigos o simplemente descansar en casa. Si también estás preguntándote cuándo son los feriados y los días no laborables en el país norteamericano; a continuación, te lo detallamos.

Antes de darte a conocer la lista completa, te comentamos que el Gobierno de los EE.UU. reconoce oficialmente 11 días festivos a lo largo del año; por tanto, las instituciones gubernamentales permanecerán cerradas y los empleados federales que no laboren, igual son remunerados.

Vale precisar que los feriados pueden variar. Mientras que algunos se celebran una fecha específica, otros cambian cada año dependiendo si este cae un fin de semana; es decir, si es un sábado, se mueve para un viernes anterior, y si cae domingo cambia para el lunes siguiente. En ambos casos se trata como día festivo.

Muchas alistan sus agendas para ver qué actividades realizan en los feriados (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2026?

En 2026, hay en total 11 feriados federales en Estados Unidos y día no laborable que a continuación detallamos:

MES FERIADOS 2026 Enero 1 de enero (Año Nuevo)

19 de enero (Día de Martin Luther King Jr.) Febrero 16 de febrero (Día de los Presidentes - Washington’s Birthday) Marzo No hay feriados Abril No hay feriados Mayo 25 de mayo (Día de los Caídos - Memorial Day) Junio 19 de junio (Juneteenth National Independence Day) Julio 3 de julio (día no laborable o feriado observado por el 4 de julio que cae sábado)

4 de julio (Día de la Independencia) Agosto No hay feriados Septiembre 7 de septiembre (Día del Trabajo - Labor Day) Octubre 12 de octubre (Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day, según el estado) Noviembre 11 de noviembre (Día de los Veteranos - Veterans Day)

26 de noviembre (Día de Acción de Gracias - Thanksgiving Day) Diciembre 25 de diciembre (Navidad)

Otros días considerados para descansar:

Además de los feriados legales, varias empresas, escuelas y comercios suelen considerar especiales algunos días como:

Viernes Santo (Good Friday-3 de abril): especialmente en mercados financieros y algunos estados.

especialmente en mercados financieros y algunos estados. Black Friday (27 de noviembre de 2026) : el día siguiente a Acción de Gracias. Hay atención reducida debido a cierres parciales u horarios reducidos de comercios​.

: el día siguiente a Acción de Gracias. Hay atención reducida debido a cierres parciales u horarios reducidos de comercios​. Nochevieja (31 de diciembre de 2026): es común que las jornadas laborales sean más cortas.

¿QUÉ DÍAS DE LA SEMANA CAEN LOS DÍAS FESTIVOS 2026 EN EE.UU.?

Debido a que muchas personas buscan conocer qué días exactamente caerán los días festivos 2026 en Estados Unidos, te lo precisamos a continuación:

ENERO

1 de enero (Año Nuevo): Jueves

19 de enero (Día de Martin Luther King, Jr.): Lunes

FEBRERO

16 de febrero (Día de los Presidentes (Washington’s Birthday): Lunes

MARZO

No hay feriados

ABRIL

No hay feriados

MAYO

25 de mayo (Día de los Caídos (Memorial Day): Lunes

JUNIO

19 de junio (Juneteenth National Independence Day): Viernes

JULIO

3 de julio (feriado observado por el 4 de julio, que cae sábado): Viernes

4 de julio (Independence Day): Sábado

AGOSTO

No hay feriados

SEPTIEMBRE

7 de septiembre (Labor Day): Lunes

OCTUBRE

12 de octubre (Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day, según el estado): Lunes

NOVIEMBRE

11 de noviembre (Veterans Day): Miércoles

26 de noviembre (Thanksgiving Day): Jueves

DICIEMBRE

25 de diciembre (Navidad): Viernes

En feriados, las instituciones gubernamentales de Estados Unidos permanecen cerradas (Foto: Freepik)