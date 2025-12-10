En 2026, solo un feriado federal cae fin de semana: el Día de la Independencia (4 de julio) que cae sábado. En Estados Unidos, cuando esto ocurre, el gobierno traslada el día “observado” al viernes o al lunes cercano para efectos laborales y de oficinas públicas (Foto: Freepik)
En 2026, solo un feriado federal cae fin de semana: el Día de la Independencia (4 de julio) que cae sábado. En Estados Unidos, cuando esto ocurre, el gobierno traslada el día “observado” al viernes o al lunes cercano para efectos laborales y de oficinas públicas (Foto: Freepik)
A pocas semanas de la llegada de 2026, son muchas las personas que buscan conocer qué fechas caerán los días festivos del año que viene en con el fin de planificar algún viaje, paseo, salida con amigos o simplemente descansar en casa. Si también estás preguntándote cuándo son los feriados y los días no laborables en el país norteamericano; a continuación, te lo detallamos.

Antes de darte a conocer la lista completa, te comentamos que el Gobierno de los EE.UU. reconoce oficialmente 11 días festivos a lo largo del año; por tanto, las instituciones gubernamentales permanecerán cerradas y los empleados federales que no laboren, igual son remunerados.

Vale precisar que los feriados pueden variar. Mientras que algunos se celebran una fecha específica, otros cambian cada año dependiendo si este cae un fin de semana; es decir, si es un sábado, se mueve para un viernes anterior, y si cae domingo cambia para el lunes siguiente. En ambos casos se trata como día festivo.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2026?

En 2026, hay en total 11 feriados federales en Estados Unidos y día no laborable que a continuación detallamos:

MESFERIADOS 2026
Enero1 de enero (Año Nuevo)
19 de enero (Día de Martin Luther King Jr.)
Febrero16 de febrero (Día de los Presidentes - Washington’s Birthday)
MarzoNo hay feriados
AbrilNo hay feriados
Mayo25 de mayo (Día de los Caídos - Memorial Day)
Junio19 de junio (Juneteenth National Independence Day)
Julio3 de julio (día no laborable o feriado observado por el 4 de julio que cae sábado)
4 de julio (Día de la Independencia)
AgostoNo hay feriados
Septiembre7 de septiembre (Día del Trabajo - Labor Day)
Octubre12 de octubre (Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day, según el estado)
Noviembre11 de noviembre (Día de los Veteranos - Veterans Day)
26 de noviembre (Día de Acción de Gracias - Thanksgiving Day)
Diciembre25 de diciembre (Navidad)

Otros días considerados para descansar:

Además de los feriados legales, varias empresas, escuelas y comercios suelen considerar especiales algunos días como:

  • Viernes Santo (Good Friday-3 de abril): especialmente en mercados financieros y algunos estados.
  • Black Friday (27 de noviembre de 2026): el día siguiente a Acción de Gracias. Hay atención reducida debido a cierres parciales u horarios reducidos de comercios​.
  • Nochevieja (31 de diciembre de 2026): es común que las jornadas laborales sean más cortas.

¿QUÉ DÍAS DE LA SEMANA CAEN LOS DÍAS FESTIVOS 2026 EN EE.UU.?

Debido a que muchas personas buscan conocer qué días exactamente caerán los días festivos 2026 en Estados Unidos, te lo precisamos a continuación:

ENERO

  • 1 de enero (Año Nuevo): Jueves
  • 19 de enero (Día de Martin Luther King, Jr.): Lunes

FEBRERO

  • 16 de febrero (Día de los Presidentes (Washington’s Birthday): Lunes

MARZO

  • No hay feriados

ABRIL

  • No hay feriados

MAYO

  • 25 de mayo (Día de los Caídos (Memorial Day): Lunes

JUNIO

  • 19 de junio (Juneteenth National Independence Day): Viernes

JULIO

  • 3 de julio (feriado observado por el 4 de julio, que cae sábado): Viernes
  • 4 de julio (Independence Day): Sábado

AGOSTO

  • No hay feriados

SEPTIEMBRE

  • 7 de septiembre (Labor Day): Lunes

OCTUBRE

  • 12 de octubre (Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day, según el estado): Lunes

NOVIEMBRE

  • 11 de noviembre (Veterans Day): Miércoles
  • 26 de noviembre (Thanksgiving Day): Jueves

DICIEMBRE

  • 25 de diciembre (Navidad): Viernes
