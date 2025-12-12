Aunque los días festivos en México son para conmemorar fechas históricas o religiosas, muchas personas los utilizan para programar algún viaje, salir de paseo, reunirse con amigos o simplemente descansar en casa para recargar de energías. Debido a la expectativa que generan, Gestión Mix te da a conocer las fechas que serán feriados y días no laborables este 2026 en el país azteca. Así que agarra tu agenda para anotarlas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su Artículo 74, hay siete feriados oficiales en México que deben otorgarse como días de descanso obligatorio, con pago doble o triple si se trabaja en esas fechas. Vale precisar que estos pueden variar dependiendo del día de la semana en que caigan.

Los feriados oficiales en México se otorgan como días de descanso obligatorio (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS EN MÉXICO ESTE 2026?

A continuación, los siete feriados federales que hay en México este 2026. Ellos son:

MES FERIADOS DÍA Enero Enero 1 de enero (Año Nuevo) Jueves Febrero Febrero 2 de febrero (Día de la Constitución) Lunes Marzo Marzo 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez) Lunes Abril No hay feriados --- Mayo 1 de mayo (Día del Trabajo) Viernes Junio No hay feriados --- Julio No hay feriados --- Agosto No hay feriados --- Septiembre 16 de septiembre (Día de la Independencia) Miércoles Octubre No hay feriados --- Noviembre 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

Lunes Diciembre 25 de diciembre (Navidad) Viernes

EXPLICACIÓN DE LOS FERIADOS FEDERALES Y EL CAMBIO DE ALGUNAS FECHAS

1 de enero (Año Nuevo). Permanece igual; es decir, se celebra el primer día del 2026 que cae jueves.

Permanece igual; es decir, se celebra el primer día del 2026 que cae jueves. 2 de febrero (Día de la Constitución). En 1917, se promulgó la Constitución mexicana. La fecha exacta es 5 de febrero, pero se conmemora el primer lunes de ese mes.

En 1917, se promulgó la Constitución mexicana. La fecha exacta es 5 de febrero, pero se conmemora el primer lunes de ese mes. 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez). Su nacimiento fue el 21 de marzo, pero se conmemora el tercer lunes de marzo.

Su nacimiento fue el 21 de marzo, pero se conmemora el tercer lunes de marzo. 1 de mayo (Día del Trabajo). Este feriado cae viernes este 2026 y se celebra el mismo día sin modificaciones de fechas.

Este feriado cae viernes este 2026 y se celebra el mismo día sin modificaciones de fechas. 16 de septiembre (Día de la Independencia de México). Se conmemora un nuevo aniversario de la Independencia de México. Cae el miércoles este 2026.

Se conmemora un nuevo aniversario de la Independencia de México. Cae el miércoles este 2026. 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana). El aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en sí fue el 20 de noviembre, pero se conmemora el tercer lunes de noviembre.

El aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en sí fue el 20 de noviembre, pero se conmemora el tercer lunes de noviembre. 25 de diciembre (Navidad). Este 2026, esta festividad religiosa se celebra el viernes.

La Navidad es una celebración religiosa (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LOS DÍAS FESTIVOS NO OFICIALES EN 2026?

Los días no festivos oficiales en México son aquellos que no están especificados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero algunos empleadores pueden otorgarlos a sus trabajadores. Se consideran claves para el calendario turístico:

2 de abril (Semana Santa): Jueves Santo

3 de abril (Semana Santa): Viernes Santo

2 de noviembre (Día de Muertos): Lunes

12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe): sábado

OJO: El jueves 11 de junio, en la Ciudad de México será feriado local por la inauguración del Mundial de Fútbol 2026; por lo tanto, no habrá clases ni actividades en muchas dependencias de gobierno en esta jurisdicción.