El 12 de diciembre es una fecha muy especial para muchas personas, ya que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México y de muchos otros países. En esta ocasión, muchos buscan maneras de expresar su fe y agradecimiento a la ‘La Morenita de México’. Si estás buscando palabras cortas pero llenas de devoción, aquí te presento 20 frases breves perfectas para dedicar en este día tan significativo. Con estas frases, podrás compartir tu amor y gratitud a la Virgen de Guadalupe de una manera especial.

Frases del Día de la Virgen de Guadalupe cortas

Que la Virgen de Guadalupe nos guíe siempre con su amor y protección.

Bajo su manto, encontramos esperanza y fe.

Hoy celebramos su presencia divina en cada uno de nuestros corazones.

Que la Virgen de Guadalupe nos inspire a vivir con fe y compasión.

En su día, renovamos nuestra confianza en su intercesión.

Que la Virgen de Guadalupe ilumine nuestro camino y nos otorgue paz.

Hoy celebramos su amor maternal que nos cubre con su manto protector.

En su día, agradecemos su constante guía y bendiciones.

Que su presencia nos llene de esperanza y fortaleza en todo momento.

Bajo su mirada amorosa, encontramos consuelo y fe renovada.

Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: Facebook Caballeros de la Virgen)

Frases de agradecimiento para el Día de la Virgen de Guadalupe

Gracias por interceder por nosotros ante Dios, Madre querida.

Hoy, más que nunca, te agradecemos por tu constante compañía.

Virgen de Guadalupe, gracias por llenar nuestros corazones de fe y paz.

Gracias por tu manto protector que siempre nos abraza.

Te agradecemos por darnos fuerza en los momentos más difíciles.

Gracias por guiarnos con tu amor y sabiduría.

Madre Guadalupe, te agradecemos por escuchar nuestras plegarias.

Hoy te damos gracias, Virgen santa, por cada bendición recibida.

Gracias por ser nuestra madre y protectora, hoy y siempre.

Te agradecemos, Virgen de Guadalupe, por tu amor que nos fortalece cada día.

¿Qué encierra la imagen de la Virgen de Guadalupe?

La Virgen de Guadalupe lleva el cabello suelto como señal de virginidad para los aztecas, aunque el cinto que tiene significa que está embarazada. En su vestido está la flor “Nahui Ollin”, que era un símbolo náhuatl sobre la presencia de Dios. Asimismo, según la iglesia católica, la tilma donde está plasmada es milagrosa ya que soportó dos accidentes: en 1785 cuando se derramó accidentalmente ácido nítrico, que afectó gran parte de la imagen, pero que se ‘restauró’ a los 30 días y permanece intacta como si no hubiera ocurrido nada; y en 1921, la vez que un sujeto escondió varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen, al explotar, el cuadro y el vidrio permanecieron intactos.

¿Qué representa el manto de la Virgen de Guadalupe?

La túnica de la Virgen represente al cielo y cuenta con 46 estrellas que forman la constelación del día de su aparición, es decir, la exacta configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día en que se produjo el milagro. Es más, el color verde simboliza que es una emperatriz.