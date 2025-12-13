¿Pensando en viajar o salir de paseo, pero no sabes qué fechas planificar todo? Tranquilo que en esta nota te damos a conocer los feriados y días no laborables 2026 en Argentina para que pongas en orden tu agenda y puedas disfrutar de una salida para despejar tu mente o simplemente quedarte en casa.
¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES 2026 EN ARGENTINA?
Conocer a detalle el calendario 2026 de los días festivos de Argentina te ayuda a sacar el máximo provecho de tus días libres. Vale precisar que habrá un total de 16 feriados distribuidos en casi todos los meses a excepción de septiembre.
Ese número total incluye los feriados inamovibles y los trasladables; es decir, los que serán movidos a días estratégicos de la semana que estén junto a fines de semana para que sean más aprovechables para viajar o descansar.
|MES
|FERIADOS
|DÍA DE LA SEMANA
|Enero
|1 de enero (Año Nuevo)
|Jueves
|Febrero
|16 de febrero (Feriado de Carnaval)
17 de febrero (Feriado de Carnaval)
|Lunes
Martes
|Marzo
|24 de marzo (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia)
|Martes
|Abril
|2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)
3 de abril (Semana Santa - Viernes Santo)
|Jueves
Viernes
|Mayo
|1 de mayo (Día del Trabajador)
25 de mayo (Revolución de Mayo)
|Viernes
Lunes
|Junio
|17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)
20 de junio (Día de la Bandera)
|Miércoles
Sábado
|Julio
|9 de julio (Día de la Independencia)
|Jueves
|Agosto
|17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
|Lunes
|Septiembre
|No hay feriados
|---
|Octubre
|12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
|Lunes
|Noviembre
|20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)
|Viernes
|Diciembre
|8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
25 de diciembre (Navidad)
|Martes
Viernes
PUENTES POR FERIADOS EN ARGENTINA
Este 2026, Argentina tendría tres puentes para ser aprovechados por la gente para viajar o descansar. Estos son:
- Abril: del jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas) al domingo 5. Dentro de este feriado largo está incluido el viernes 3 por Semana Santa.
- Julio: del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12. Se generaría un puente al declarar no laborable el viernes 10.
- Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (Inmaculada Concepción). Se generaría un posible puente al declarar día no laborable el lunes 7.
Vale precisar que tanto el 9 de julio como el 8 de diciembre son los más habituales para decretar feriados largos con el fin de promover el turismo.
Recuerda que algunas provincias y municipios establecen días no laborables en sus jurisdicciones para conmemorar una fecha. Lo mejor es estar al tanto de los anuncios oficiales.
¿CUÁLES SON LOS OTROS DÍAS NO LABORABLES EN ARGENTINA EN 2026?
Además de los feriados nacionales, Argentina tiene días no laborables para determinados grupos, que no son obligatorios para todos, publica el sitio web de Assist Card.
Para la comunidad judía
- 2 y 3 de abril: Pesaj - Pascua Judía (primeros días)
- 8 y 9 de abril: Pesaj - Pascua Judía (últimos días)
- 12 y 13 de septiembre: Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío)
- 21 de septiembre: Yom Kipur (Día del Perdón)
Para la comunidad islámica
- 17-18 de febrero: Inicio del Ramadán
- 18 de marzo: Eid al-Fitr (fin del Ramadán)
- 27 de mayo: Eid al-Adha (Día del Sacrificio)
- 16 de junio: Año Nuevo Islámico (Hijri)
Para la comunidad armenia
- 6 de enero: Navidad Armenia
- 8 de marzo: Día de la Mujer (Armenia)
- 24 de abril: Día de acción de respeto y tolerancia entre los pueblos
- 9 de mayo: Día de la Victoria
- 5 de julio: Día de la Constitución
- 21 de septiembre: Día de la Independencia