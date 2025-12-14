Los feriados, días no laborables y fines de semana largos son perfectos para recargar energías, ya sea saliendo a pasear, un breve viaje o simplemente quedándote en casa. Cual sea tu caso, te damos a conocer el calendario completo 2026 en Chile para que planifiques alguna actividad.

Vale precisar que Chile tiene un total de 17 días feriados en 2026, de los cuales cinco son irrenunciables: 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y Día de las Glorias del Ejército) y 25 de diciembre (Navidad).

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES EN 2026 EN CHILE?

A continuación, te detallamos cada uno de los feriados religiosos, cívicos y conmemorativos que podrás tomarte un merecido descanso:

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo) Jueves Febrero No hay feriados --- Marzo No hay feriados --- Abril 3 de abril (Viernes Santo) Viernes Mayo 1 de mayo (Día del Trabajador)

21 de mayo (Día de las Glorias Navales) Viernes

Jueves Junio 20 de junio (Día Nacional de los Pueblos Indígenas) Sábado Julio No hay feriados --- Agosto 15 de agosto (Asunción de la Virgen) Sábado Septiembre 18 de septiembre (Día de la Independencia)

19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército) Viernes

Sábado Octubre 12 de octubre (Día del Encuentro de Dos Mundos)

31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes) Lunes

Sábado Noviembre 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) Domingo Diciembre 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS LARGOS 2026 EN CHILE?

Chile tendrá en total cinco fines de semana largos que puedes aprovechar para viajar o dar un paseo con tu familia, amigos, pareja o solo. Ellos son:

ABRIL. Por Semana Santa, del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días).

Por Semana Santa, del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días). MAYO. Por el Día del Trabajador, del viernes 1 al domingo 3 de mayo (tres días).

Por el Día del Trabajador, del viernes 1 al domingo 3 de mayo (tres días). SEPTIEMBRE. Por Fiestas Patrias, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre (tres días).

Por Fiestas Patrias, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre (tres días). OCTUBRE. Por el Encuentro de Dos Mundos, del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días).

Por el Encuentro de Dos Mundos, del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días). DICIEMBRE. Por Navidad, del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (tres días).