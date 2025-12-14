Si este 2026 piensas salir de viaje o paseo con la familia, amigos o solo, no te preocupes que en esta nota te damos a conocer los feriados, días festivos y puentes no laborables en Colombia para que puedas aprovecharlos. De esta forma, podrás organizarte y escapar de la rutina.

Vale precisar que gracias a la Ley Emiliani, los días festivos en el país cafetero pueden ser trasladados al lunes más cercano para convertirlos en un feriado largo.

LOS DÍAS FESTIVOS EN COLOMBIA ESTE 2026

Este 2026, Colombia tendrá un total de 18 días festivos. De ese total, 11 se trasladan al lunes siguiente, lo que significa que habrá puentes para programar un viaje o simplemente relajarse en casa. Estos son:

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo)

12 de enero (Reyes Magos) Jueves

Lunes Febrero No hay feriados --- Marzo 23 de marzo (Día de San José) Lunes Abril 2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo) Jueves

Viernes Mayo 1 de mayo (Día del Trabajo)

18 de mayo (Ascensión del Señor) Viernes

Lunes Junio 8 de junio (Corpus Christi)

15 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)

29 de junio (San Pedro y San Pablo) Lunes

Lunes

Lunes Julio 20 de julio (Día de la Independencia) Lunes Agosto 7 de agosto (Batalla de Boyacá)

17 de agosto (Asunción de la Virgen) Viernes

Lunes Septiembre No hay feriados --- Octubre 12 de octubre (Día de la Diversidad Étnica y Cultural) Lunes Noviembre 2 de noviembre (Todos los Santos)

16 de noviembre (Independencia de Cartagena) Lunes

Lunes Diciembre 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

¿CUÁLES SON LOS PUENTES NO LABORABLES ESTE 2026 EN COLOMBIA?

ENERO

Por los Reyes Magos, el puente festivo es del sábado 10 al 12 de enero (tres días).

MARZO

Por el Día de San José, el puente festivo es del sábado 21 al lunes 23 de marzo (tres días).

MAYO

Por la Ascensión del Señor, el puente festivo es del sábado 16 al lunes 18 de mayo (tres días).

JUNIO

Por el Corpus Christi, el puente festivo es del sábado 6 al lunes 8 de junio (tres días).

Por el Sagrado Corazón de Jesús, el puente festivo es del sábado 13 al lunes 15 de junio (tres días).

Por San Pedro y San Pablo, el puente festivo es del sábado 27 al lunes 29 de junio (tres días).

JULIO

Por el Día de la Independencia, el puente festivo es del sábado 18 al lunes 20 de julio (tres días).

AGOSTO

Por la Asunción de la Virgen, el puente festivo es del sábado 15 al lunes 17 de agosto (tres días).

OCTUBRE

Por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, el puente festivo es del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días).

NOVIEMBRE

Por Todos los Santos, el puente festivo es del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre (tres días).

Por la Independencia de Cartagena, el puente festivo es del sábado 14 al lunes 16 de noviembre (tres días).

FERIADOS LARGOS 2026 EN COLOMBIA

ABRIL. Del jueves 2 al domingo 5 de abril por Semana Santa que incluye el Jueves y Viernes Santo (cuatro días).

Del viernes 1 al domingo 3 de mayo por el Día del Trabajo (tres días).

Del viernes 7 al domingo 9 de agosto por la Batalla de Boyacá (tres días).

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre por Navidad (tres días).