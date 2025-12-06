Aunque faltan algunas semanas para concluir 2025, muchas personas ya buscan conocer cuáles serán los feriados y días no laborables que traerá 2026 con el fin de programar algún viaje, paseo, salida con amigos o simplemente relajarse en casa. Cual sea el caso, te comentamos que para el año que viene hay un total de 16 fechas para descansar. Conócelos a continuación.

Antes te precisamos que feriado y día no laborable son diferentes. El primero es un día festivo en el que los trabajadores, del sector público como privado, pueden dejar de laborar, al igual que los estudiantes cuyas clases se suspenden; el segundo es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público, aunque el privado también puede acatarlo, pero la decisión será del empleador.

Aprovechando los feriados y días no laborables, los ciudadanos programan viajes, paseos, reuniones o simplemente buscan descansar en casa (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DE 2026 EN PERÚ?

Para el año 2026, estos son todos los feriados que tendrá Perú. Se incluyen celebraciones cívicas y religiosas.

ENERO 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO 2026

No hay feriados en febrero 2026

MARZO 2026

No hay feriados en marzo 2026

ABRIL 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 3 de abril: Viernes Santo

MAYO 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

JUNIO 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

JULIO 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

AGOSTO 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE 2026

No hay feriados en septiembre 2026

OCTUBRE 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad

Marcar el calendario es una forma de organizarse de las personas para lo que harán en determinadas fechas (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES 2026 EN PERÚ?

Además de los feriados ya fijados en el calendario para 2026, el Gobierno de turno establece los días no laborables con el propósito de promover el turismo interno, aunque algunos aprovechan para tomar un descanso y pasarlo en familia. Como lo mencionamos líneas arriba, están dirigidos al sector público, aunque el privado también puede acatarlos, previa coordinación con su empleador.

La lista de estas fechas se da a conocer mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cual no se ha emitido hasta el momento.