La primera vez que Perú dio un nombre oficial para el año fue en 1962 y, desde entonces, esta práctica se ha convertido en una tradición que busca promover valores, destacar hitos históricos y resaltar temas prioritarios para la sociedad peruana. Aunque faltan algunas semanas para que acabe 2025, muchas personas ya se preguntan cuál será la denominación oficial de 2026. Tomando en cuenta que se trata de una costumbre vigente desde hace más de seis décadas, su elección es importante; por ese motivo, Gestión Mix te cuenta cómo se llamará el año 2026 en el Perú, el cual promocionará la agenda social durante los próximos 365 días.

El nombre del año es una oportunidad para recordar no solo los logros y momentos históricos del país, también para generar conciencia sobre los temas relevantes.

¿CUÁL ES EL NOMBRE OFICIAL DEL AÑO 2026?

El año 2026 aún no tiene un nombre oficial, pero una vez que se apruebe mediante decreto supremo debe ser usado de manera obligatoria en las instituciones del Estado, mientras que en las entidades privadas es opcional su uso.

Este anuncio suele realizarse a finales de cada año; es decir, los siguientes días o semanas conoceremos oficialmente su denominación. El 2025 se llamó “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”.

¿DE QUÉ MANERA SE ELIGE EL NOMBRE DEL AÑO EN EL PERÚ?

Para elegir el nombre oficial del año en el Perú, los ministerios y las entidades públicas realizarán sus propuestas, una vez que se tengan todas, el presidente de turno, en este caso José Jerí, escogerá la que esté relacionada con la coyuntura económica, política y social de nuestro país, aunque también puede guardar relación con algún personaje ilustre o evento importante.

¿PARA QUÉ SIRVE EL NOMBRE DEL AÑO?

La designación del nombre oficial del año sirve para promocionar y resaltar aspectos específicos de la agenda gubernamental, así como generar sentido de unidad y reflexión nacional.

Una vez que se decreta, la denominación es empleada como membrete en documentos oficiales de las instituciones públicas y de manera opcional en entidades privadas.

LA PRIMERA VEZ QUE SE DESIGNÓ UN NOMBRE AL AÑO EN EL PERÚ

Tal como lo mencionamos al inicio, la primera vez que se designó un nombre al año en el Perú fue en 1963 cuando se le llamó “Año de la Alfabetización en todo el territorio patrio”, propuesto por el entonces Ministerio de Educación Pública (hoy Ministerio de Educación). Su elección se dio el 7 de diciembre de 1962 y se estableció mediante el Decreto Supremo N° 067.

Una vez que Fernando Belaúnde Terry asumió la Presidencia de la República, el 28 de julio de 1963, dispuso que en adelante cada año lleve un nombre oficial. Desde entonces hay una designación oficial todos los años, salvo en tres: 1969, 1975 y 1998.

¿POR QUÉ NO TUVIERON UN NOMBRE OFICIAL LOS AÑOS 1969, 1975 Y 1998?

Los motivos por los que los años 1969, 1975 y 1998 no tuvieron un nombre oficial, te los detallamos a continuación.

1969 no recibió un nombre porque el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFFAA), encabezado por Juan Velasco Alvarado, tomó el poder en Perú el 3 de octubre de 1968 tras un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry.

no recibió un nombre porque el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFFAA), encabezado por Juan Velasco Alvarado, tomó el poder en Perú el 3 de octubre de 1968 tras un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry. 1975 porque fue un periodo de inestabilidad en el que se sucedió el “Limeñazo” y el golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez.

porque fue un periodo de inestabilidad en el que se sucedió el “Limeñazo” y el golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez. 1998 debido a la inestabilidad generada por el régimen de Alberto Fujimori, que empezaba a sentar las bases para buscar su tercer periodo en el poder, pese a estar prohibido en la Constitución.