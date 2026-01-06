En el Perú el Gobierno aún no ha publicado el decreto que fija el nombre oficial del Año 2026, pero la Presidencia del Consejo de Ministros ya alista la norma que se difundirá en el diario oficial El Peruano en los próximos días. Esta denominación será de uso obligatorio en toda la documentación del sector público durante los doce meses del año , tal como ocurre con cada “nombre del año” desde la década de 1960.​

¿Qué es el “Nombre del Año” en el Perú?

En el Perú, cada año calendario recibe una denominación oficial que busca sintetizar la prioridad política, social o económica del Gobierno central. Este nombre no reemplaza la denominación constitucional del Estado (República del Perú), sino que funciona como un lema institucional que marca la agenda del Ejecutivo.​

La práctica se consolidó a partir del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien dispuso que cada año tuviera un nombre alusivo a ejes como desarrollo, educación, infraestructura, integración nacional o conmemoraciones históricas. Desde entonces solo hay contadas excepciones de años sin denominación, lo que muestra el peso simbólico y comunicacional de esta costumbre.​

Desde 1963, el Gobierno del Perú establece un nombre oficial para cada año. Entonces, ¿cómo se denomina el 2026? (Foto: Renato Pajuelo de Andina / Freepik)

¿Cómo se define el nombre oficial del 2026?

El nombre oficial del Año 2026 se aprobará mediante un decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado en el diario oficial El Peruano . Esta norma se sustenta en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que facultan al presidente y al Consejo de Ministros a emitir disposiciones de alcance nacional.​

En la práctica, la PCM recoge lineamientos del plan de gobierno, del Marco Macroeconómico Multianual y de las prioridades sectoriales para elegir una frase que conecte con los desafíos del país. Por ello, en los últimos años se han privilegiado mensajes vinculados a la reactivación económica, la paz social, la soberanía nacional o el fortalecimiento de servicios públicos clave como salud y educación.​

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el Año 2026?

Diversos medios y portales institucionales coinciden en que, a la fecha, el 2026 aún no tiene una denominación oficial publicada en El Peruano. No se ha registrado ningún decreto supremo que establezca formalmente el nombre del año, por lo que cualquier frase que circule en redes o comentarios de opinión carece de validez jurídica.​

Lo que sí se ha adelantado es que el anuncio se hará, como es habitual, entre los últimos días de diciembre del año previo y las primeras semanas de enero del año en curso, una vez que el Ejecutivo termine de afinar el mensaje que quiere proyectar para el 2026. Este margen de tiempo explica que, aun con el calendario ya iniciado, pueda existir un breve periodo sin denominación oficial mientras se cierra la redacción final del decreto.​

Importancia práctica y política del nombre del 2026

Una vez publicado el decreto, el nombre del Año 2026 deberá consignarse obligatoriamente en la parte superior de resoluciones, oficios, memorandos, informes y demás documentos emitidos por ministerios, gobiernos regionales, municipios y organismos públicos. Además, el Ministerio de Cultura tiene el encargo de traducir esta denominación a lenguas indígenas u originarias para su uso en comunicaciones oficiales dirigidas a pueblos quechuas, aimaras y amazónicos, reforzando un enfoque de inclusión.​

Más allá del aspecto formal, el nombre del año actúa como una brújula política: orienta el discurso del Gobierno, sirve de marco narrativo para campañas y programas y envía una señal a la ciudadanía y a los actores económicos sobre el énfasis que tendrá la gestión pública. En ese sentido, la denominación que se adopte para el 2026 será una pieza clave para leer las prioridades del Ejecutivo en un contexto marcado por la necesidad de consolidar la recuperación económica, fortalecer la institucionalidad democrática y atender brechas sociales históricas.