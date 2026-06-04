México enfrenta a Serbia este jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, en lo que será su último partido de preparación antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados del Tri, que buscan seguir cada detalle de la selección dirigida por Javier Aguirre en una de sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo.

La transmisión estará disponible a través de TV Azteca 7, una de las señales más buscadas por los seguidores del fútbol mexicano. Si quieres saber cómo ver el partido en televisión, desde internet o si te encuentras fuera de México, aquí te explicamos todas las opciones disponibles y los horarios internacionales del encuentro.

El arquero más destacado de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo es el histórico Guillermo "Memo" Ochoa, quien vivirá su sexta justa mundialista. (Foto: AFP)

Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV y por internet

Los aficionados en México podrán seguir el partido México vs. Serbia a través de Azteca 7, canal de televisión abierta que transmitirá el encuentro completamente en vivo. El partido comenzará a las 8:00 p.m. (hora del centro de México), aunque la cobertura previa de TV Azteca iniciará minutos antes del silbatazo inicial.

Además de la señal tradicional de televisión, TV Azteca también ofrecerá la transmisión mediante sus plataformas digitales:

Sitio web de Azteca Deportes.

Aplicación oficial de TV Azteca.

Plataforma digital de Azteca Deportes compatible con celulares, tabletas, computadoras y Smart TV.

Estas opciones permiten seguir el partido desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Se puede ver TV Azteca 7 desde el extranjero?

La disponibilidad de TV Azteca 7 fuera de México puede variar según la región y los derechos de transmisión. Aunque el sitio web y las aplicaciones de TV Azteca ofrecen contenidos en línea, algunos eventos deportivos pueden estar sujetos a restricciones geográficas dependiendo del país desde donde se acceda.

Para quienes se encuentren en Estados Unidos, la transmisión oficial del partido estará disponible a través de FOX Deportes, TUDN y Univision, según la zona del país.

Horarios del partido México vs. Serbia por país

El amistoso internacional entre México y Serbia se jugará este jueves 4 de junio a las 8:00 p.m. (hora del centro de México). Estos son los horarios en distintos países:

País Hora México 8:00 PM Perú 8:00 PM Colombia 8:00 PM Ecuador 8:00 PM Chile 9:00 PM Venezuela 9:00 PM Bolivia 9:00 PM Argentina 10:00 PM Uruguay 10:00 PM Paraguay 10:00 PM Brasil 10:00 PM España (Madrid) 4:00 AM del viernes 5 de junio España (Canarias) 3:00 AM del viernes 5 de junio