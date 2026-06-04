Este jueves 4 de junio, la selección mexicana estará disputando su último amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. No te pierdas este partido de México vs. Serbia desde el Estadio Nemesio Diez, donde los seleccionados de Javier Aguirre intentarán sacar una victoria ante su gente para mantener la racha de buenos resultados que han obtenido en los juegos de preparación para la cita mundialista. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver México vs. Serbia minuto a minuto.
¿Cómo mirar México vs. Serbia EN VIVO por amistoso 2026?
No te pierdas la transmisión de México vs. Serbia EN VIVO a través de la señal abierta de TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN en TV de paga, este jueves 4 de junio de 2026 por amistoso de cara al Mundial. Cabe señalar que también tienes la opción de seguirlo mediante streaming por la web y app oficial de ViX Premium o ViX Plus en su aplicativo.
Horario para ver México vs. Serbia por amistoso
Sigue el partido de México vs. Serbia a partir de las 20:00 horas CDMX o 10:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.
|Países
|Horario
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|23:00 horas
|Chile, Bolivia y Venezuela
|22:00 horas
|Perú y Colombia
|21:00 horas
|México y Centroamérica
|20:00 horas
México vs. Serbia: posibles alineciones del amistoso
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo, Alexis Vega; Santiago Giménez.
- Serbia: Filip Stanković; Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Kosta Nedeljković; Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović; Andrija Živković, Andrija Maksimović, Veljko Birmančević; Jovan Milošević.
Horario, TV y dónde ver México vs. Serbia EN VIVO por amistoso 2026
- Partido: México vs. Serbia por amistoso para el Mundial 2026
- Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca, México
- Horario: 20:00 horas CDMX / 10:00 p.m. ET
- Canal TV: TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
- Streaming: ViX Premium / Azteca Deportes