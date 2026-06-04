La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y la selección de España afrontará una nueva prueba internacional cuando reciba a Irak en un atractivo partido amistoso este jueves 4 de junio. El encuentro se disputará en el emblemático estadio de Riazor, en A Coruña, donde miles de aficionados esperan acompañar a La Roja en uno de sus últimos compromisos antes de viajar a la máxima cita del fútbol mundial.

Tras una exitosa etapa de preparación y con una generación repleta de talento, el equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará afinar detalles, probar variantes tácticas y consolidar su idea de juego frente a un rival que también sueña con realizar una destacada participación en el Mundial. Del otro lado estará Irak, una selección que ha mostrado crecimiento en los últimos años y que intentará dar la sorpresa en territorio español. Si quieres saber a qué hora juega España vs. Irak y qué canal transmitirá el partido EN VIVO y online, aquí encontrarás todos los detalles.

¿A qué hora juega España vs. Irak hoy 4 de junio de 2026?

España e Irak se enfrentarán este jueves 4 de junio en el estadio Riazor de A Coruña. El amistoso internacional forma parte de la preparación de ambas selecciones para la Copa Mundial FIFA 2026 y podrá seguirse desde distintos países con horarios adaptados a cada zona horaria.

Horarios de España vs. Irak en el mundo

España: 9:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite España vs. Irak EN VIVO?

Los aficionados españoles podrán seguir todas las incidencias del amistoso entre España e Irak a través de La 1 de TVE, señal abierta que posee los derechos de transmisión de los encuentros de la selección española. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior desde el estadio de Riazor.

La transmisión estará disponible para todo el territorio español de manera gratuita, permitiendo que millones de seguidores acompañen a La Roja en su camino hacia el Mundial 2026. Se espera además una amplia cobertura periodística durante toda la jornada, con entrevistas, análisis y contenido exclusivo relacionado con el combinado nacional.

Canal confirmado para España vs. Irak

España: La 1 TVE

Televisión abierta: Sí

Transmisión gratuita: Sí

¿Cómo ver España vs. Irak ONLINE por Internet?

Además de la señal televisiva tradicional, el encuentro podrá seguirse mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española. El servicio permite acceder a la programación en directo desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV con conexión a internet.

RTVE Play ofrece acceso gratuito dentro de España y se ha convertido en una de las principales alternativas para quienes desean ver los partidos de La Roja desde cualquier lugar. Gracias a esta plataforma, los aficionados podrán disfrutar del amistoso en vivo sin necesidad de contar con un servicio de televisión por cable.

Opciones para ver España vs. Irak online

RTVE Play (sitio web oficial)

Aplicación RTVE Play para Android y iPhone

Smart TV compatibles

Streaming gratuito dentro de España

De esta manera, los seguidores de España tendrán múltiples opciones para no perderse este importante amistoso frente a Irak, uno de los últimos ensayos antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.