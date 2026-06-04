El Estadio de Riazor, en A Coruña, se pintará de rojo para despedir a la selección española de fútbol antes de emprender rumbo a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este jueves 6 de junio (21:00 del horario peninsular) , España recibirá a Irak en lo que será su último compromiso amistoso en territorio nacional. ¿Quieres ver el juego España vs. Irak por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play serán los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.

El historial entre ambos países registra un único antecedente oficial que se remonta a la Copa Confederaciones de 2009, donde España venció por la mínima diferencia con un recordado gol de David Villa. Este partido de preparación en A Coruña servirá como la antesala perfecta para el exigente debut oficial de España frente a Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta. Tras cumplir con este compromiso frente al cuadro asiático, la expedición española viajará inmediatamente a México para disputar su última prueba amistosa contra Perú en la ciudad de Puebla.

Transmisión de España vs. Irak en vivo y en directo este jueves 4 de junio. Consulta las opciones en TV abierta para ver el amistoso internacional previo al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

¿Dónde ver Canal La 1 EN DIRECTO, España - Irak por amistoso rumbo al Mundial 2026?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido amistoso válido por fecha FIFA entre España e Irak.

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España - Irak por amistoso rumbo al Mundial 2026?

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La selección de España intentará conseguir su segunda estrella en la Copa Mundial 2026. (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

España - Irak: horario, TV y dónde ver amistoso rumbo al Mundial 2026 en directo

Evento: España vs. Irak por partido amistoso válido por fecha FIFA de mayo 2026

Lugar: Estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña, España (con capacidad máxima para albergar a 32.490 espectadores)

Horario: 21:00 de Madrid (hora peninsular)

Fecha: Jueves, 4 de junio de 2026

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play