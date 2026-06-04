Guatemala y Chequia se enfrentan este jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, con inicio a las 18:00 hora Ciudad de Guatemala (20:00 ET) previo a la Copa Mundial 2026. Para todo el público local, podrán seguir la transmisión por TvGT y Charo TV+ (canal 48). A continuación, encuentra la guía oficial para ver el partido en vivo por TV, cable y streaming, horarios por zonas horarias y opciones de señal legal para cada país.
Guatemala usa este duelo como preparación rumbo a la Concacaf Nations League de septiembre, donde la selección buscará, por primera vez, alcanzar la Final Four; el segundo amistoso de la ventana FIFA será frente a Ecuador el 7 de junio.
República Checa llega en plena preparación para el Mundial 2026 —integrada en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur—, transformando el encuentro en una prueba de alto nivel para ambas selecciones.
¿Cómo mirar Guatemala vs. Chequia EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?
El amistoso Guatemala vs. Chequia se juega el jueves 4 de junio de 2026 a las 18:00 hora de Guatemala (20:00 ET) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.
|Región / país
|Canal de TV principal para el partido
|Plataforma online / streaming asociado
|Guatemala
|TVGT Sports (señal abierta / cable local para la selección)
|Sitio/app de TVGT Sports o señal digital del canal
|Guatemala (alternativa)
|Cableoperadores locales que tomen la señal de TVGT Sports
|Apps de los operadores (Claro video, Tigo, etc.) si replican señal
|Estados Unidos (audiencia guatemalteca)
|Señales hispanas locales y regionales que compren el amistoso; se ha promocionado como evento para la comunidad latina en New York/New Jersey
|Plataformas PPV o streaming locales del promotor; revisar anuncio en la semana del partido
|Chequia (República Checa)
|Por definir: lo habitual es una cadena nacional con derechos de amistosos (ČT Sport o similar)
|OTT oficial de la TV pública o privada que adquiera el partido
|Centroamérica (fuera de Guatemala)
|No hay listado oficial; el partido podría no ir por TV regional salvo que algún canal compre la señal.
|Posibles señales online de TVGT accesibles fuera del país (geobloqueo probable)
|Resto de Latinoamérica
|No figura en parrillas de ESPN/Star/Disney+ ni grandes cadenas regionales, por lo que se considera sin transmisión masiva confirmada
|Eventuales streams regionales en plataformas del organizador o señal internacional, por confirmar
|Europa (incluida Chequia)
|No aparece en listados de grandes cadenas deportivas paneuropeas; se limita, en principio, a derechos locales de Chequia si los cierran
|OTT de la cadena que adquiera los derechos en Chequia, en caso de confirmarse