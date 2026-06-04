Guatemala y Chequia se enfrentan este jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, con inicio a las 18:00 hora Ciudad de Guatemala (20:00 ET) previo a la Copa Mundial 2026 . Para todo el público local, podrán seguir la transmisión por TvGT y Charo TV+ (canal 48). A continuación, encuentra la guía oficial para ver el partido en vivo por TV, cable y streaming, horarios por zonas horarias y opciones de señal legal para cada país.

Guatemala usa este duelo como preparación rumbo a la Concacaf Nations League de septiembre, donde la selección buscará, por primera vez, alcanzar la Final Four; el segundo amistoso de la ventana FIFA será frente a Ecuador el 7 de junio.

República Checa llega en plena preparación para el Mundial 2026 —integrada en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur—, transformando el encuentro en una prueba de alto nivel para ambas selecciones.

¿Cómo mirar Guatemala vs. Chequia EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?

El amistoso Guatemala vs. Chequia se juega el jueves 4 de junio de 2026 a las 18:00 hora de Guatemala (20:00 ET) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.

Región / país Canal de TV principal para el partido Plataforma online / streaming asociado Guatemala TVGT Sports (señal abierta / cable local para la selección) Sitio/app de TVGT Sports o señal digital del canal Guatemala (alternativa) Cableoperadores locales que tomen la señal de TVGT Sports Apps de los operadores (Claro video, Tigo, etc.) si replican señal Estados Unidos (audiencia guatemalteca) Señales hispanas locales y regionales que compren el amistoso; se ha promocionado como evento para la comunidad latina en New York/New Jersey Plataformas PPV o streaming locales del promotor; revisar anuncio en la semana del partido Chequia (República Checa) Por definir: lo habitual es una cadena nacional con derechos de amistosos (ČT Sport o similar) OTT oficial de la TV pública o privada que adquiera el partido Centroamérica (fuera de Guatemala) No hay listado oficial; el partido podría no ir por TV regional salvo que algún canal compre la señal. Posibles señales online de TVGT accesibles fuera del país (geobloqueo probable) Resto de Latinoamérica No figura en parrillas de ESPN/Star/Disney+ ni grandes cadenas regionales, por lo que se considera sin transmisión masiva confirmada Eventuales streams regionales en plataformas del organizador o señal internacional, por confirmar Europa (incluida Chequia) No aparece en listados de grandes cadenas deportivas paneuropeas; se limita, en principio, a derechos locales de Chequia si los cierran OTT de la cadena que adquiera los derechos en Chequia, en caso de confirmarse