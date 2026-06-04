Se viene un nuevo duelo amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Mira el partido de Guatemala vs. República Checa EN VIVO desde el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, este jueves 4 de junio, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales de transmisión. La selección de República Checa continúa su camino de cara a la Copa del Mundo, a falta de apenas una semana para el inicio del certamen y esta vez disputará un juego ante Guatemala (que no estará presente en el torneo).
¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa por amistoso?
Sigue el partido de Guatemala vs. República Checa a partir de las 18:00 horas Ciudad de Guatemala o desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.
|Países
|Horario
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|21:00 horas
|Chile, Bolivia y Venezuela
|20:00 horas
|Perú y Colombia
|19:00 horas
|México y Centroamérica
|18:00 horas
¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa EN VIVO por amistoso 2026?
No te pierdas la transmisión de Guatemala vs. República Checa EN VIVO a través de la señal de Tigo Sports o TVGT en el Canal 48 de Claro TV, este jueves 4 de junio de 2026 por amistoso de cara al Mundial.
Por otra parte, si vives en Estados Unidos se transmitirá a través de ViX Premium, Fubo Sports y FOX Sports 2. Estos son todos los canales que vas a tener disponibles en señal abierta, de paga y streaming para ver el amistoso de Guatemala vs. República Checa.
Guatemala vs. República Checa: posibles alineciones del amistoso
- Guatemala: Nicholas Hagen; José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, Aaron Herrera; Rodrigo Saravia, Stheven Robles; Óscar Santis, Rudy Muñoz, Kevin Ramírez; Rubio Rubín.
- Chequia: Jindřich Staněk; Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí, David Jurásek; Tomáš Souček, Lukáš Červ; Václav Černý, Pavel Šulc, Adam Hložek; Patrik Schick.
Horario, TV y dónde ver Guatemala vs. República Checa EN VIVO por amistoso 2026
- Partido: Guatemala vs. República Checa por amistoso para el Mundial 2026
- Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
- Lugar: Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 18:00 horas Guatemala / 8:00 p.m. ET
- Canal TV: Tigo Sports y TV GT en Guatemala / Fox Sports 2 en Estados Unidos
- Streaming: Tigo Sports App en Guatemala / ViX Premium y Fubo en USA