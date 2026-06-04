La selección de Guatemala afrontará una de sus pruebas más exigentes antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a República Checa (Chequia) en un amistoso internacional programado para este jueves 4 de junio. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, escenario que recibirá a miles de aficionados guatemaltecos que esperan acompañar a la Bicolor en una nueva presentación internacional.

El combinado centroamericano buscará seguir fortaleciendo su proyecto deportivo ante un rival europeo de gran nivel, en un compromiso que servirá para evaluar el rendimiento del equipo antes de futuras competencias oficiales. Si eres uno de los aficionados que desea seguir todas las incidencias del partido, aquí te contamos dónde ver Guatemala vs. República Checa EN VIVO por Tigo Sports, cómo acceder a la transmisión online y cuáles son los horarios del encuentro.

¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa?

El amistoso internacional entre Guatemala y República Checa se disputará este jueves 4 de junio en Harrison, Nueva Jersey. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde distintos países de América y Europa según el horario correspondiente a cada zona.

Horarios de Guatemala vs. República Checa

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

🇨🇱 Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del viernes 5 de junio.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa EN VIVO?

Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el amistoso entre Guatemala y República Checa a través de Tigo Sports, señal deportiva que habitualmente emite los encuentros de la selección nacional y otros eventos destacados del fútbol internacional.

La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y los análisis posteriores, permitiendo a los seguidores de la Bicolor acompañar al equipo desde cualquier lugar. Tigo Sports se encuentra disponible tanto en televisión por suscripción como mediante sus plataformas digitales oficiales.

Canal para ver Guatemala vs. República Checa

Guatemala: Tigo Sports

TV por cable: Sí

Streaming online: Sí

Cobertura completa del partido: Sí

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO por Internet?

Los clientes de Tigo pueden acceder a la señal de Tigo Sports desde diferentes dispositivos mediante internet. La plataforma permite disfrutar de la programación deportiva en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

Para acceder al servicio, generalmente es necesario contar con una cuenta activa asociada a un plan de Tigo. Una vez iniciada la sesión, los usuarios pueden seguir la transmisión en tiempo real y acceder a contenidos deportivos adicionales.

Opciones para ver Tigo Sports online

Sitio web oficial de Tigo Sports.

Aplicación Tigo Sports para Android y iPhone.

Smart TV compatibles.

Computadoras y laptops con acceso a internet.

Tablets y dispositivos móviles.

De esta manera, los aficionados de Guatemala tendrán múltiples alternativas para seguir EN VIVO el amistoso frente a República Checa, un encuentro que servirá como una importante evaluación para la Bicolor ante un exigente rival europeo.