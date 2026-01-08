Los jóvenes y profesionales peruanos interesados en realizar un intercambio académico de pregrado o posgrado, o cursar una maestría o doctorado en China, pueden postular hasta el 23 de enero de 2026 al Programa de Becas La Gran Muralla 2026-2027, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.
La convocatoria es copatrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la República Popular China, y está dirigida a estudiantes e investigadores de África, Asia-Pacífico, América Latina, Europa y la región árabe. En total, se ofrecen 27 vacantes, y cada país podrá presentar hasta dos candidatos.
El programa tiene tres modalidades de estudio: visitante general para pregrado, con una duración de un año; visitante senior para posgrado, con una duración de un año y medio; y programas completos de maestría o doctorado, cuya duración va de dos a cinco años. Las clases se dictarán en inglés o chino, según el programa y la universidad elegida.
LEA TAMBIÉN: Lanzan 400,000 becas para ayudar a escolares y egresados a conseguir trabajo
La beca cubre la exención del pago de matrícula —cuyo porcentaje de descuento varía según la universidad—, una asignación mensual para alimentación y manutención, alojamiento dentro del campus universitario y seguro médico. Además, el pasaje aéreo internacional de ida y vuelta a China, al inicio y término del periodo de estudios, así como una asignación económica al finalizar el programa.
Para postular, se requiere contar con nacionalidad peruana y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por las universidades chinas, relacionados con la formación académica, el dominio del idioma y otros criterios específicos. Además, según cada tipo de programa de estudio, se debe cumplir con requisitos de edad, nivel de educación previa y de dominio del inglés o chino.
LEA TAMBIÉN: PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas
El proceso de postulación se inicia con el registro en el Sistema de Información de Becas del Gobierno Chino, disponible en www.campuschina.org/m, en el que se deben completar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Posteriormente, el expediente completo debe presentarse en la mesa de partes virtual del Pronabec (mesadepartes.pronabec.gob.pe), en un solo archivo PDF, que incluya el Application Form for Chinese Government Scholarship.
Pronabec no financia estas becas; su rol consiste en revisar los expedientes y remitir la lista de postulantes preseleccionados a la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la Unesco, entidad encargada de la evaluación final y de comunicar directamente los resultados a los ganadores.
Para más información sobre la convocatoria se puede revisar www.pronabec.gob.pe/beca-gran-muralla-china/ Para consultas específicas sobre la beca, se puede escribir a becas.canalizadas@pronabec.gob.pe Para conocer sobre más becas de cooperación internacional, se puede visitar la página www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises/