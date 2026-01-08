Los jóvenes y profesionales peruanos interesados en realizar un intercambio académico de pregrado o posgrado, o cursar una maestría o doctorado en China, pueden postular hasta el 23 de enero de 2026 al Programa de Becas La Gran Muralla 2026-2027, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

La convocatoria es copatrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la República Popular China, y está dirigida a estudiantes e investigadores de África, Asia-Pacífico, América Latina, Europa y la región árabe. En total, se ofrecen 27 vacantes, y cada país podrá presentar hasta dos candidatos.

El programa tiene tres modalidades de estudio: visitante general para pregrado, con una duración de un año; visitante senior para posgrado, con una duración de un año y medio; y programas completos de maestría o doctorado, cuya duración va de dos a cinco años. Las clases se dictarán en inglés o chino, según el programa y la universidad elegida.

La beca cubre la exención del pago de matrícula —cuyo porcentaje de descuento varía según la universidad—, una asignación mensual para alimentación y manutención, alojamiento dentro del campus universitario y seguro médico. Además, el pasaje aéreo internacional de ida y vuelta a China, al inicio y término del periodo de estudios, así como una asignación económica al finalizar el programa.

Estudiantes pueden postular a cualquiera de las tres oportunidades hasta el lunes 31 de marzo, de manera gratuita.

Para postular, se requiere contar con nacionalidad peruana y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por las universidades chinas, relacionados con la formación académica, el dominio del idioma y otros criterios específicos. Además, según cada tipo de programa de estudio, se debe cumplir con requisitos de edad, nivel de educación previa y de dominio del inglés o chino.

El proceso de postulación se inicia con el registro en el Sistema de Información de Becas del Gobierno Chino, disponible en www.campuschina.org/m , en el que se deben completar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Posteriormente, el expediente completo debe presentarse en la mesa de partes virtual del Pronabec ( mesadepartes.pronabec.gob.pe ), en un solo archivo PDF, que incluya el Application Form for Chinese Government Scholarship.

Pronabec no financia estas becas; su rol consiste en revisar los expedientes y remitir la lista de postulantes preseleccionados a la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la Unesco, entidad encargada de la evaluación final y de comunicar directamente los resultados a los ganadores.