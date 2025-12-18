La embajadora de Perú en Austalia, Maree Ringland, destacó el creciente intereses de los peruanos por ir a Austalía en el marco de la visa Work and Holiday (subclase 462).

Recordó que en el 2023 ofrecían 1,500 puestos, y cerca de 900 peruanos aplicaron a ella, ahora ya son casi 1,500 connacionales los que cuentan con ella.

La visa Work and Holiday es temporal dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años, que deseen trabajar y pasar sus vacaciones en Australia por un año.

Los jóvenes peruanos cuentan con 1,500 cupos anuales, a los cuales pueden postular en cualquier momento del año mientras no se hayan agotado.

¿La Embajada de Australia en Lima tramita la visa?

La Embajada de Australia en Lima no realiza trámites de visas. Éstas son procesadas por el Departamento de Home Affairs del Gobierno australiano. Se solicitan y tramitan de manera virtual.

Ingresa a: ttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing y selecciona “Work and Holiday Visa” (Subclass 462)

¿Qué puedo hacer en Australia con la visa Work and Holiday?

- Realizar trabajos de corta duración para solventar tu viaje.

- Estudiar hasta por 4 meses.

- Se puede viajar desde y hacia Australia las veces que quieras durante el periodo de la visa.

- Realizar trabajo específico para postular a una segunda visa Work and Holiday.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

- Tener pasaporte peruano.

- Completar el formulario de postulación y pagar el arancel de postulación.

- Demostrar solvencia económica suficiente para mantenerse en Australia y adquirir tus pasajes de ida y retorno.

- Cumplir con los requisitos mínimos de estudios.

- Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de postular.

- Contar con un nivel de inglés funcional acreditado.

- Obtener una carta de apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

- Cumplir con los requisitos de salud y proporcionar datos biométricos.