¿Qué considera que es lo que más nos une con Australia?

Dos cosas nos unen muy fuertemente, que le damos importancia a la educación al desarrollo y somos gente muy amigable, nos gusta compartir, también nos une el mar, el Pacífico. Del mismo modo, la minería. Somos países mineros.

¿Cuántas empresas australianas se encuentran trabajando en el Perú?

Tenemos 100 empresas australianas, la mayoría de ellas son METS (sector de empresas proveedoras de equipos, tecnología y servicios mineros). Vemos en el Perú un gran potencial.

¿Cuál es la balanza comercial entre Perú y Australia?

Es de US$ 411 millones. Vemos un comercio equilibrado entre ambos países. Las exportaciones de Perú a Australia llegan a los US$ 206 millones y las de Australia a Perú son de US$ 205 millones.

¿Qué productos destacan?

Por el lado de Australia estamos importando más productos de Perú, como camarones, langostinos, mangos, quinua, cacao y el café. La marca de café colombiano es muy fuerte en Australia, pero en los últimos años podemos ver un gran incremento del café peruano. Hay una gran oportunidad para los cafés de especialidad en Australia. Por otro lado, nosotros exportamos cebada y cada botella de cerveza cusqueña tiene cebada australiana. Los australianos somos grandes fans de las “chelas” también (risas). Del mismo modo, importamos vino. No puedo imaginar algo mejor que combinar un buen lomo saltado con un buen vino de Australia.

¿Cuántos australianos viven actualmente en Perú?

Después de la pandemia no tenemos muchos australianos viviendo en Perú. Tenemos menos de 1,000. Pero estamos recuperando el nivel de los turistas antes de la pandemia al año venían al Perú 40,000 australianos. En lo que va del 2023 enero a junio se han registrado 6,929 ingresos de acuerdo a migraciones de Perú.

¿Cuántos ciudadanos peruanos viven en Australia?

15,000 peruanos viven en Australia.

El interés por estudiantes peruanos

La embajadora de Australia también destacó que su país ofrece oportunidades de estudio a los peruanos, que incluyen facilidades de visas temporales hasta por ocho años.

¿Cuántos peruanos se encuentran estudiando en Australia?.

Hay más de 2,500 estudiantes peruanos en Australia que cuenta entre las mejores casas de estudio para llevar cursos relacionados por ejemplo, con la minería.

¿Qué suelen estudiar nuestros connacionales en su país?

Hay una variedad de títulos, por ejemplo, negocios, diseño urbano, minería. Se observa también interés por el medio ambiente. Australia tiene mucho interés en tener más estudiantes de Perú.

¿Qué facilidades se les está brindando a los peruanos para estudiar en Australia?

Hay una plataforma https://www.studyaustralia.gov.au/ que entrega información sobre las facilidades de educación. Consideramos a los peruanos como gente muy amigable, un peruano genera una red de contactos cada día y las universidades quieren que vayan más peruanos para que sean parte de la comunidad. Los peruanos además pueden beneficiarse con una visa temporal para graduados.

Explíquenos un poco más sobre la visa temporal.

Para los graduados en programas de bachiller se podría lograr una visa de hasta 4 años. Para graduados en master, una visa hasta de 5 años y para graduados de doctorados hasta 6 años. En el caso de que se trabaje en un lugar regional puede aplicar por dos años adicionales de visa. Algo importante en las regiones se incluye la capital de la minería, Perth. También la capital del vino, Australia del sur, la capital de olas, Torquay y la capital actual Camberra.

¿Cuáles son los profesionales que les interesa a Australia en este momento?

Los graduados podrían beneficiarse de esas visas en los sectores prioritarios que son: educación, medicina, ingeniería, agricultura, tecnología entre otros.

También contamos con visas para trabajo - vacaciones para jóvenes de menos de 30 años. De esta manera puede permanecer en Australia hasta un año. Contamos con 1,500 cupos anuales. Es una gran oportunidad de conocer a Australia. Desde la perspectiva de los padres es importante mencionar que Australia es un país muy seguro con una sociedad inclusiva amigable. Somos un país multicultural.

Están realizando actividades especiales para celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas con el Perú...

Hemos publicado el libro “Mar de Historias”, que reúne a 60 australianos y peruanos cuyas contribuciones han sido determinantes para las relaciones de ambas naciones. Se está llevando adelante el Alto Surf Festival, junto al Proyecto Alto Perú, el cual busca empoderar a niños de Chorrillos a través del surf. Hemos realizado la Remada Rosa, contra el cáncer de mama.

