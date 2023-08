Uno de los países preferidos por los peruanos para llevar adelante estos estudios es precisamente España.

De acuerdo con el ranking del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) la madre patria encabeza al ranking de los países a los que los peruanos postulan en busca de una especialización. Del 2020 al 2022 han postulado 759 connacionales.

Para conocer qué estudios son los que suelen buscar, así como el costo de estos, gestión.pe conversó con representantes de IE University y la escuela de negocios Esade.

Hub empresarial

España es sin duda un destino educativo muy atractivo a nivel internacional. Madrid es un hub empresarial, sede de grandes compañías, una ciudad innovadora, que apoya a los emprendedores, con una vida cultural de máximo nivel, donde los alumnos viven una experiencia transformadora, manifestó Andrea Longaretti, Director de Admisiones para Másteres Especializados y Partner MBAs en IE.

“En IE University, desde hace décadas, recibimos cada año un número creciente de estudiantes peruanos, que comparten su vida académica con alumnos de 140 países en nuestros campus”, añadió Longaretti.

Por su parte, María Eugenia Velarde, Directora Regional (Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay & Uruguay) en Esade Business & Law School, coincidió en que el número de postulantes peruanos ha ido incrementándose sostenidamente. “Es impulsado por el mayor interés en cursar programas en el exterior en instituciones de mucho prestigio como Esade”, agregó.

¿Cuántos peruanos cursan postgrado?

El Director de Admisiones para Másteres Especializados y Partner MBAs en IE, detalló que en el caso de programas de postgrado, más de 120 alumnos peruanos cada año llenan las clases de sus convocatorias de otoño y primavera, estudiando en programas MBAs o Masters especializados, todos ellos bilingües o en inglés.

Además, recordó que IE University diseñó los primeros Masters online en Europa e indicó que su Online MBA está considerado el mejor del mundo en el ranking de Financial Times. “Todos los programas cuentan con metodología de Liquid Learning, que permite moverse con facilidad del entorno presencial al virtual para enriquecer la formación”, anotó.

Sin duda los dos países tienen una conexión cultural de raíces históricas. Nuestra institución cuenta con una delegación en Perú desde hace años para reforzar el contacto con el mundo empresarial, con los reclutadores, con candidatos, alumnos y antiguos alumnos, señaló Andrea Longaretti.







El año pasado Esade admitió a 70 estudiantes peruanos de posgrado, considerando sus programas de maestría tanto 100% presenciales como los In/On (híbridos). “Si sumamos a los participantes de cursos más cortos, pasamos de los 150″, detalló María Eugenia Velarde.

“Nuestros programas tienen plazas reducidas si comparamos con universidades del mismo nivel, un modo de garantizar una atención personalizada. También buscamos dar a los alumnos una clase diversa en todo sentido, de modo que la nacionalidad es un factor a considerar. Por eso tratamos de que en cada grupo haya el mayor número de nacionalidades posibles y la necesidad de un número reducido de participantes por cada país”, refirió Velarde.

¿Cuánto se invierte en un postgrado?

Si observamos las universidades peruanas un postgrado puede costar entre S/ 12,000 y S/100 mil. Por ejemplo en la Universidad de Lima va desde los S/ 30 mil a S/ 40 mil soles. En el caso de la Universidad del Pacífico va de los S/ 66,500 a S/ 95,500. Mientras que en la Universidad San Martín de Porres puede fluctuar entre S/ 12,000 y S/ 27,000.

E n el caso de los Masters en IE, las tarifas varían dependiendo del programa. Los MBA se sitúan alrededor de 80 mil euros, mientras los programas de especialización tienen un costo medio de 40.000 euros, detalló Andrea Longaretti.

Los masters más demandados en IE son los relacionadas con business, tecnología, law y comunicación. " Hay un número creciente de candidatos MBA y alumnos interesados en programas especializados en estrategia de marketing y comunicación, derecho de los negocios y economía”, apuntó.

En los estudios de postgrado, la amplia mayoría se pueden realizar en tan solo un año, incluyendo los MBAs.

IE University Foto: IE University

Por su parte la Directora Regional (Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay & Uruguay) en Esade Business & Law School, detalló que en el posgrado, la inversión total va desde los 22,100 euros para los Masters en Derecho hasta los 76,500 euros del Full Time MBA. Esto incluye todos los costos académicos y materiales de estudio.

Añadió que para poder financiar los programas ofrecen programas de becas y además tienen convenios con distintas instituciones financieras para préstamos.

Estudios de Pregrado en España

Los postgrados en España no son los únicos por los que apuestan los peruanos también se mira hacia la educación de pregrado.

María Eugenia Velarde, Directora Regional (Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay & Uruguay) en Esade Business & Law School manifestó a gestión.pe que este año tendrán a 37 alumnos de Perú estudiando pregrado

Las carreras tienen una duración de 4 años, y las carreras de doble grado tienen una duración de 5 años. En todos los casos, se realizan prácticas laborales y también tienen experiencias internacionales obligatorias, acotó.

Para el pregrado la inversión anual para el tuition fee de 2023 asciende a 18,500 euros y a 21,300 euros en las carreras de doble grado .

“En el caso del pregrado, el Bachelor of Business Administration (Administración) es el programa favorito de los estudiantes peruanos. Este programa está considerado como el mejor BBA en Europa de una universidad privada (según el diario El Mundo). El último año, las matrículas y el interés en el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact han aumentado considerablemente”, comentó María Eugenia Velarde,.

El número de estudiantes peruanos en pregrado ha ido subiendo año a año. Vemos que las familias apuestan cada vez más por dar a sus hijos exposición internacional desde más temprano en su desarrollo profesional, comentó María Eugenia Velarde.



ESADE. Foto: ESADE

En el caso de IE University, cada año más de 60 alumnos peruanos inician su programa Bachelor en inglés en su institución, señaló Andrea Longaretti.

“Nuestros Campus de Madrid y Segovia ahora mismo cuentan con más de 300 peruanos de grado que están viviendo la experiencia de IE, y contribuyen a enriquecer la diversidad cultural de nuestro ecosistema”, refirió.

Los precios de los programas Bachelor se sitúan en 25, 000 euros/año (30,000en el caso de dual degrees ). Además, los candidatos con perfil académico brillante pueden acceder a programas de becas gestionados por el equipo de Financial Aid en colaboración con la Fundación IE, agregó.

“En Bachelor, las carreras más demandas son sin dudas aquellas relacionadas con business, tecnología, law y comunicación”, anotó Longaretti.

En el caso de los programas Bachelor, los candidatos tienen una doble opción: 4 o 5 años. La opción más larga prevé la posibilidad de combinar dos grados distintos y conseguir así una doble titulación en un año más.

En el Perú una carrera de pregrado puede conllevar a pagar una pensión mensual de S/ 4,800 si es que se encuentra en la escala 1 de la Universidad del Pacífico, en dicha casa de estudios la escala 6 bordea los S/ 1, 100. En el caso de La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) va desde los S/ 3,074 hasta S/ 5,580.