En un país donde las brechas educativas continúan siendo un reto estructural, el acceso a la educación superior es una oportunidad para miles de jóvenes.

Desde el 2012, el programa Becas BCP ha otorgado más de 1,100 becas a nivel nacional, permitiendo que estudiantes de Lima y regiones accedan a estudios universitarios y técnicos en instituciones aliadas. Más allá del financiamiento, la iniciativa busca generar un impacto sostenido que alcanza a los becarios, sus familias y su entorno.

Verónica Roca-Rey Arias, gerente de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas del BCP, explica el alcance y la visión de este programa.

¿Cuál es el objetivo del programa Becas BCP y cómo se conecta con la idea de que una beca transforma más de una vida?

El programa busca evitar que la falta de recursos trunque el desarrollo de jóvenes talentosos. El acceso a educación superior mejora sus oportunidades laborales y sus ingresos, lo que permite romper ciclos de pobreza. El impacto no se limita al becario, sino que alcanza a su familia y, con el tiempo, a las siguientes generaciones.

¿Qué beneficios ofrece la beca más allá del financiamiento académico?

Además de cubrir estudios, graduación y titulación, el programa brinda apoyo de manutención para estudiantes que se trasladan desde regiones, cursos de inglés y herramientas como laptops. A ello se suma un componente clave de desarrollo de habilidades blandas y acompañamiento académico para facilitar la adaptación a la vida universitaria.

¿Por qué el acompañamiento es un eje central del programa?

El paso del colegio a la educación superior es especialmente desafiante cuando el joven es el primero de su familia en estudiar o debe mudarse lejos de casa. El acompañamiento permite fortalecer la autoestima, reducir la deserción y aumentar las probabilidades de culminar con éxito los estudios.

¿Qué resultados concretos ha generado el programa hasta ahora?

Alrededor de 500 becarios ya han egresado y se encuentran insertados en el mercado laboral. La tasa de empleabilidad alcanza el 94% en carreras universitarias y supera el 80% en carreras técnicas. Algunos han financiado los estudios de sus hermanos y otros han continuado su formación con posgrados.

¿Qué perfil buscan en los postulantes?

Se prioriza a jóvenes con buen desempeño académico, ubicados en el tercio superior en secundaria y con alta motivación. Un criterio central es la necesidad económica, ya que el programa está dirigido a familias que no podrían acceder a educación superior sin este apoyo.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que están evaluando postular?

Que se animen a intentarlo. Muchos subestiman su talento, pero más de 1,100 jóvenes ya accedieron al programa y hoy están construyendo su futuro profesional.

Las postulaciones al programa Becas BCP están abiertas hasta el 05 de enero de 2026. Conoce más detalles en: www.viabcp.com/becasbcp