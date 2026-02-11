Con el fin de fortalecer el capital humano y el desarrollo integral de sus países miembros, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece una beca dirigida a profesionales de sus estados miembros que quieran estudiar una maestría, doctorado o estancias de investigación de posgrado en una universidad del extranjero.

El organismo internacional brinda un financiamiento de hasta US$ 10,000 por año académico para cubrir gastos como matrícula, pensiones, seguro de salud, pasaje aéreo o materiales de estudio . Los programas pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales por un periodo mínimo de un año y máximo de 2 años.

La postulación se realiza a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, que preseleccionará al ganador. Este proceso virtual y gratuito estará disponible hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Los profesionales interesados en aplicar deben contar previamente con admisión o matrícula vigente y constancia de inscripción a tiempo completo en un programa o investigación de posgrado que inicie entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2026 en universidades de los Estados Miembros de la OEA, a excepción de su país de origen.

Postulación virtual a beca para estudiar posgrado

Para postular, los interesados tienen que ingresar en la plataforma web de la OEA y completar el Formulario de Solicitud en Línea disponible. Al finalizar el registro, deben descargar el documento generado por el sistema.

Luego, tienen que reunir toda la documentación obligatoria, incluido el formulario descargado de la OEA, en un solo archivo PDF, que debe ser remitido a través de la Mesa de Partes Virtual del Pronabec. El Pronabec revisará los expedientes de los postulantes para verificar que cumplan con los requisitos y enviará la lista de preseleccionados a la OEA.

Para más información sobre la documentación obligatoria a presentar y otros detalles, revisar la página https://www.pronabec.gob.pe/beca-oea-posgrado/ y, ante alguna duda, escribir al correo becas.canalizadas@pronabec.gob.pe

El Estado peruano no subvenciona esta beca, solo la difunde para acercar más oportunidades de estudios a la ciudadanía peruana, remarcó el Pronabec.