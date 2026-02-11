La OEA brinda un financiamiento de hasta US$ 10,000 por año académico. Foto: Pronabec.
La OEA brinda un financiamiento de hasta US$ 10,000 por año académico. Foto: Pronabec.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con el fin de fortalecer el capital humano y el desarrollo integral de sus países miembros, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirigida a profesionales de sus estados miembros que quieran estudiar una , doctorado o estancias de investigación de posgrado en una universidad del extranjero.

El organismo internacional brinda un financiamiento de hasta US$ 10,000 por año académico para cubrir gastos como matrícula, pensiones, seguro de salud, pasaje aéreo o materiales de estudio. Los programas pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales por un periodo mínimo de un año y máximo de 2 años.

La postulación se realiza a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, que preseleccionará al ganador. Este proceso virtual y gratuito estará disponible hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Los profesionales interesados en aplicar deben contar previamente con admisión o matrícula vigente y constancia de inscripción a tiempo completo en un programa o investigación de posgrado que inicie entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2026 en universidades de los , a excepción de su país de origen.

Postulación virtual a beca para estudiar posgrado

Para postular, los interesados tienen que ingresar en la y completar el Formulario de Solicitud en Línea disponible. Al finalizar el registro, deben descargar el documento generado por el sistema.

Luego, tienen que reunir toda la documentación obligatoria, incluido el formulario descargado de la OEA, en un solo archivo PDF, que debe ser remitido a través de la . El Pronabec revisará los expedientes de los postulantes para verificar que cumplan con los requisitos y enviará la lista de preseleccionados a la OEA.

Para más información sobre la documentación obligatoria a presentar y otros detalles, revisar la página y, ante alguna duda, escribir al correo

El Estado peruano no subvenciona esta beca, solo la difunde para acercar más oportunidades de estudios a la ciudadanía peruana, remarcó el .

