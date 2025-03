¿Alguna vez soñaste con estudiar en el extranjero y aprender chino mandarín? Gracias al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, ahora puedes postular a tres becas que Taiwán ofrece a estudiantes peruanos. Si deseas realizar estudios de pregrado, posgrado o aprender mandarín, a continuación te contamos todos los detalles sobre los requisitos, beneficios y el proceso de postulación.

Plazo para postular:

Tienes tiempo hasta el lunes 31 de marzo para postular de manera gratuita. Recuerda que el proceso es presencial, por lo que tendrás que entregar tu documentación en la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú (Av. Las Palmeras 301, urbanización Camacho, La Molina).

Las tres becas que ofrece Taiwán:

1. Beca Huayu: para estudiar chino mandarín, de 3 a 12 meses

Requisitos mínimos: tener nacionalidad peruana, haber egresado del colegio y ser mayor de 18 años

Beneficios: manutención mensual NT$ 25.000 (US$ 780 dólares aproximadamente)

Más información: www.roctaiwan.org/pe_es/post/19331.html

2. Beca Taiwán: para estudiar una carrera de pregrado o un posgrado (maestría o doctorado)

Requisitos mínimos: tener nacionalidad peruana, haber egresado del colegio y ser mayor de 18 años

Beneficios: matrícula y tasa académica por un máximo de NT$ 40.000 (US$ 1.250 dólares aproximadamente), así como una manutención mensual de NT$ 15.000 (US$ 468 dólares aproximadamente), para estudiantes de pregrado, y NT$ 20.000 (US$ 625 dólares aproximadamente), para estudiantes de posgrado.

Más información: www.roctaiwan.org/pe_es/post/19340.html

3. Beca Mofa: para estudiar una carrera de pregrado o un posgrado (maestría o doctorado), y con posibilidad de cursar el idioma mandarín durante un año

Requisitos mínimos: tener nacionalidad peruana, haber egresado del colegio (para pregrado) o contar con título universitario de licenciatura o de posgrado (para posgrado), contar con buen rendimiento académico y ser menor de 40 años.

Beneficios: manutención mensual de NT$ 28.000 (US$ 875 dólares aproximadamente), para estudiantes de mandarín, y NT$ 33.000 (US$ 1030 dólares aproximadamente), para estudiantes de pregrado o posgrado. Esta beca también brinda el boleto aéreo internacional al inicio y término de los estudios.

Más información: www.roctaiwan.org/pe_es/post/19354.html

Recuerda lo siguiente:

A partir del quinto mes, los becarios deben afiliarse al Seguro Nacional de Salud Pública en Taiwán.

Todos los programas comienzan en septiembre de 2025.

Los programas de las becas Taiwán y Mofa pueden ser dictados en inglés o mandarín.

Los postulantes a la Beca Huayu también pueden postular a la Beca Taiwán.

Para más detalles, visita la página oficial, llama al 4378318 (anexos 200 y 203) o escribe a per@mofa.gov.tw. También puedes consultar la página de Pronabec.

Importante:

El Pronabec solo apoya la difusión de estas becas, no financia los estudios. Además, es importante verificar en la página de la Sunedu si los estudios serán reconocidos en Perú.

¿Te interesa explorar más becas internacionales? Visita www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises/ para más oportunidades.

Si tienes dudas, puedes comunicarte con Pronabec a través de sus redes sociales, llamando a su línea gratuita 0800 000 18 o al WhatsApp institucional 914 121 106.