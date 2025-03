De hecho, a inicios de semana la Asociación de Colegios Privados del Perú anunció la suspensión de las clases presenciales y el paso al servicio en la modalidad virtual, hasta que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de los alumnos, profesores, directivos y padres de familia, así como las instalaciones de los centros educativos.

Giannina Miranda, representante del Colectivo Educar con Libertad, expresó recientemente su preocupación por la grave situación el país. La docente señaló que el Perú enfrenta una “pandemia del terror” debido a la delincuencia y rechazó la virtualidad como una solución viable para el desarrollo educativo de los estudiantes.

LEA TAMBIÉN: Asociación de Colegios Privados anuncia suspensión de clases presenciales frente a extorsiones

Asimismo, denunció que el ministro de Educación, Morgan Quero, ignoró un informe detallado sobre las extorsiones que afectan a los colegios del Perú, que se le entregó el 12 septiembre de 2024.

“Le llevamos la muestra de extorsiones de todo el país e hizo el sobre a un lado. Estamos hablando de 6 meses atrás y esto no disminuye” , sostuvo.

Plan integral contra la inseguridad y extorsiones

En conversación con Gestión, la congresista de la República Flor Pablo, señaló que el Ejecutivo, a través del Mininter, requiere aplicar un conjunto de acciones diseñadas para abordar el problema de las extorsiones en los colegios, de manera completa y frontal.

“Enfrentar la inseguridad y las extorsiones a los colegios requiere un plan integral, liderado por el Ministerio del Interior, que combine medidas de inteligencia, patrullaje, captura efectiva y soporte técnico a los colegios”, respondió.

La también exministra de Educación expresó su preocupación por la posibilidad mencionada desde el Minedu de que, los centros educativos afectados por estos actos delictivos, puedan recurrir a las clases virtuales.

En su opinión, el Ministerio de Educación debe asumir el liderazgo en la coordinación con las autoridades para garantizar un entorno seguro para el aprendizaje.

“El Ministerio de Educación debe asumir el liderazgo en la exigencia de este trabajo coordinado por la seguridad de las escuelas; las UGEL de mayor riesgo, como parte del equipo de gestión de riesgo, deben incorporar a profesionales especialistas en seguridad que articulen con la PNP y la estrategia territorial. No se puede permitir que la respuesta del Gobierno sea limitar el derecho de los estudiantes a clases presenciales” , indicó.

Asimismo, refirió que ha solicitado el plan integral de seguridad para las escuelas, pero hasta ahora el Ejecutivo no se lo ha enviado. En ese sentido, informó que el lunes 24 de marzo llevará a cabo una mesa de trabajo con autoridades y expertos para proponer medidas urgentes de seguridad en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana.

Legisladora Flor Pablo solicitó al Ejecutivo el plan integral de seguridad para las escuelas, pero hasta ahora no obtiene respuesta. Foto: Congreso.

Acceso a la escuela pública antes que la virtualidad

En entrevista con Gestión, la exministra de Educación, Patricia Salas, fue clara al afirmar que la virtualidad no es el camino que deban tomar los estudiantes de estos centros educativos, afectados por las extorsiones.

“La virtualidad no es una solución de ninguna manera en favor de los estudiantes. Independientemente de si estamos o no preparados, suponiendo que sí, la virtualidad no es la solución ni la ruta para la educación y en favor de los estudiantes. La educación tiene que ser presencial, por lo menos en su gran mayoría” , manifestó la extitular del Minedu.

En esa misma línea, lamentó que desde el Ejecutivo se deslice la opción de la no presencialidad, siempre como medida adoptada por cada centro educativo, mientras se trabaja en medidas que ataquen frontalmente a la delincuencia. “Eso es no pensar en el estudiante y pensar en el promotor del colegio para que no pierda su agenda”, dijo.

Por ello, considera que una mejor alternativa que la virtualidad, sería el planteamiento del Gobierno en el acceso a la escuela pública.

“ El ministro de Educación lo que tendría que hacer es decir ‘aquí está la escuela pública como alternativa para garantizar el derecho a la educación’ . Más aún, si como dices, (las extorsiones) están sucediendo en su mayoría en zonas de bajos ingresos en donde la mayoría de colegios privados son una estafa” , sostuvo.

“Lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública. Esta tiene ahora la posibilidad de acoger a los estudiantes. Si tú miras cuál es el ratio de estudiantes por aula en las estadísticas nacionales, vas a encontrar es bajo. Es decir, el sistema educativo tiene capacidad de acoger a estudiantes de educación privada. La lógica no es cómo protegemos la educación privada, sino primero cómo protegemos el derecho de los jóvenes, los niños o adolescentes a una buena educación y cómo fortalecemos la educación pública como sociedad”, indicó.

Finalmente, aclaró que si bien hay algunos colegios de educación pública que se encuentran saturados, no son la mayoría.

Nivel inicial y primaria los más afectados: ¿Riesgo de deserción escolar?

Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación para el Futuro, también se sumó a las voces de quienes rechazan categóricamente las clases virtuales para los estudiantes en el escenario actual de inseguridad en el que vivimos. En conversación con Gestión, aseguró que si bien la virtualidad ha demostrado ventajas, sería contraproducente para determinados segmentos, en especial para los más pequeños.

“(La virtualidad) no es la solución. Puede ser una salida por una semana, algo muy temporal, pero no es sostenible en el tiempo. La educación virtual es una alternativa a no hacer nada (…) La educación virtual ha demostrado sus enormes ventajas y fortalezas, pero en determinados segmentos, momentos y para determinado público, no para niños. Los pedagogos han demostrado que la educación virtual tiene limitaciones, sobre todo en el nivel inicial y primario” , manifestó.

“No hay que olvidar que la mayoría de estos colegios no son del sector AB, sino de donde hay carencias de internet, de dispositivos adecuados. Entonces, todas las condiciones son muy complicadas como para decir que vamos a reemplazar todo y ya está”, añadió.

Sobre las palabras del ministro Quero, quien mencionó que los colegios extorsionados definirán la modalidad de estudio que crean correspondiente hasta que sientan en mejores condiciones de seguridad, Zaragoza afirmó que sus declaraciones solo demuestran que el Ejecutivo no está controlando la situación.

“Muy lamentable. Lo que está demostrando (Morgan Quero), y está aceptando, es que no lo pueden controlar, no pueden garantizar seguridad. Y si ellos no pueden garantizar seguridad, entonces ya no sé para qué están”, apuntó.

Zaragoza expresó que las consecuencias pueden ser aún mayores, generando incluso deserción escolar. “Por un lado, se genera pánico en los niños y en los padres de familia. También puede generar deserción (escolar). En educación inicial, es una deserción de todas maneras” , indicó.

Situación que se vive actualmente, podría generar deserción escolar en el nivel primario especialmente, manifestó Justo Zaragoza. Foto: Referencial.

APAFAS anuncian movilización este viernes 14

Mediante un comunicado, los padres de familia y APAFAS, representados por la “Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú”, anunciaron una movilización pacífica preventiva frente al Ministerio de Educación, este viernes 14 de marzo, como medida de advertencia a las autoridades políticas y administrativas a dar pronta solución al escenario de incertidumbre que han generado las amenazas y extorsiones hacia la comunidad educativa.

“Exigimos eficacia en la seguridad ciudadana para la familia peruana, priorizando la Seguridad Escolar en más de 68 mil Instituciones Educativas a nivel nacional, asunto que preocupa a los padres de familia, ante la proximidad del BIAE 2025”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, alertaron que los padres de familia se volcarán a las instituciones educativas transmitiendo el mensaje: “La delincuencia no puede para el inicio de clases escolares 2025”, y, de esta manera, rechazarán el intento de perjudicar a 7.5 millones de menores en su derecho a una educación oportuna.

Para ello, instaron a las autoridades a disponer (1) efectivo de la PNP y un resguardo de cuatro (4) miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, apostados en las instituciones educativas a nivel nacional.

Respuesta del Ejecutivo

Consultado por las acciones que toma la cartera de Educación para contrarrestar la difícil situación, Morgan Quero garantizó el buen inicio del año escolar 2025 y señaló que coordina permanentemente con el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para acabar con las amenazas y extorsiones contra colegios privados y públicos.

“No permitiremos que el crimen organizado ponga en jaque el derecho a la educación de los niños y jóvenes del Perú. Estamos actuando con firmeza y no descansaremos hasta garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y docentes”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó de “decisión insólita” el anuncio de Asociación de Colegios Privados del Perú, de movilización en las calles de los padres y maestros de los centros educativos particulares exigiendo soluciones inmediatas frente a las extorsiones. El premier manifestó que paralizaciones solo afectan el inicio del año escolar 2025.

“Con relación a la Asociación de Colegios Privados, hemos escuchado con gran preocupación esta decisión insólita de hacer una marcha precisamente cuando el año escolar tiene que empezar. Hubiesen hecho en todo caso su marcha en otro en otro momento que no afecten las clases, porque si lo que queremos es que los niños vayan a la escuela, mal podemos hacer con paralizaciones que afecten directamente el inicio del año escolar” , declaró en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo, en coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, está en la capacidad de informar que la Policía Nacional brindará seguridad a todas aquellas instituciones educativas que se hayan visto afectadas por estos actos extorsivos.

Cabe mencionar que el 10 de marzo, el Ministerio del Interior (Mininter) se reunió con representantes del Ministerio de Educación (Minedu), la Policía Nacional del Perú (PNP) y directores de las UGEL, para reforzar las estrategias de seguridad y combatir de manera frontal la delincuencia.

Como parte de las acciones inmediatas, se acordó potenciar los programas de la Policía Comunitaria, incluyendo la participación activa de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), la policía escolar y las patrullas juveniles.

La PNP, además, incrementará sus esfuerzos en la recopilación de inteligencia y la realización de operativos para desarticular las mafias de extorsión y asalto que operan en las inmediaciones de los colegios.

También te puede interesar: