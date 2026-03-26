Las empresas del sector logístico enfrentan dificultades crecientes para encontrar perfiles capaces de gestionar operaciones complejas y tomar decisiones estratégicas en tiempo real. Ello, no solo ocurre en Perú; empresas internacionales buscan en este país conductores calificados para ofrecerles trabajo en Europa.

Hoy uno de los principales desafíos del sector es la escasez de talento especializado, lo que evidencia que la demanda está creciendo más rápido que la oferta disponible, señala Kathy Román, presidenta de WINS (Women in Supply Chain Perú) Internacional.

Salarios en sector logístico

Los perfiles operativos suelen ubicarse entre S/1,200 y S/ 2,500, los mandos medios, como analistas o planners, entre S/ 3,000 y S/ 6,000, y los cargos gerenciales pueden superar los S/ 10,000.

“Esto responde a que hoy la logística es un área estratégica para las empresas, impulsada por la digitalización, el comercio electrónico y la necesidad de optimizar las cadenas de suministro”, indicó.

Respecto a la demanda de talento en sector logístico,​comentó que proviene de sectores como retail y e-commerce, que se han convertido en los principales motores, seguidos por minería, consumo masivo, agroexportación y manufactura.

“Todos ellos requieren cadenas de suministro cada vez más eficientes, resilientes y digitalizadas, lo que ha elevado el valor estratégico del talento logístico”, mencionó Román.

Además de escasez, brecha estructural

A la escasez del talento especializado, se suma también una brecha estructural: la baja participación femenina en posiciones de liderazgo.

La presidenta de WINS Internacional, comentó que en Perú, la participación femenina en el sector logístico todavía es limitada: las mujeres representan entre el 20% y 30% de la fuerza laboral, pero apenas alrededor del 13% en cargos directivos, según estimaciones de Michael Page.

“Si lo comparamos con otros países de la región, vemos que hay avances más sostenidos; por ejemplo, en Chile la participación femenina ha venido creciendo de manera progresiva en los últimos años, acercándose a niveles más equilibrados, y en países como Colombia ya bordea el 29%. Esto nos muestra que el reto en Perú no es solo atraer más mujeres al sector, sino sobre todo impulsar su crecimiento hacia posiciones de liderazgo”, sostuvo a Gestión.

Respecto a las funciones, las mujeres tienen mayor presencia en áreas como planificación, supply chain, compras, comercio exterior y atención al cliente logístico. “Sin embargo, cada vez más están incursionando en operaciones y gestión de almacenes. Aun así, su participación sigue siendo menor en roles técnicos, operativos de mayor exigencia física y, especialmente, en posiciones de liderazgo”.

Línea de carrera en el sector logístico

El perfil logístico hoy es cada vez más integral. Generalmente se parte de carreras como ingeniería industrial, administración, negocios internacionales o ingeniería de sistemas, y luego se complementa con especializaciones en supply chain, logística o análisis de datos. Además, son clave habilidades como el pensamiento analítico, la gestión de procesos y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en entornos dinámicos.

Como parte del recorrido profesional, se puede iniciar como asistente, avanzar a analista, luego a coordinador, jefe de operaciones y finalmente a gerente de supply chain.

“Es una industria donde el crecimiento está muy ligado a la experiencia, la capacidad de gestión y el dominio de procesos, lo que la hace bastante meritocrática, aunque todavía con retos en equidad de género”, señala Román.

El desafío: la brecha salarial

En el Perú, la brecha salarial de género se sitúa en promedio en 11.9%, pero esta diferencia puede ampliarse hasta cerca del 18% en cargos de liderazgo. En el caso del sector logístico, donde aún predominan los hombres en posiciones estratégicas, esta brecha suele hacerse más evidente, reflejando no solo diferencias en ingresos, sino también en acceso a oportunidades de crecimiento y toma de decisiones.

En este contexto, WINS y la Universidad ESAN, realizarán el 28 de marzo el Congreso de Mujeres Logísticas 2026 para poner en agenda el desarrollo de talento en el sector.