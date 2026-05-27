En detalle, Terminal Portuario General San Martín -operador del Puerto de Paracas- presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que detalla las modificaciones operativas proyectadas para dicha infraestructura en Ica, con miras a ampliar su capacidad de atención de carga contenerizada.

La inversión contemplada asciende a US$ 9.6 millones para la adquisición de las grúas RTG (Rubber Tyred Gantry) y equipamiento para el movimiento de contenedores en patio; mientras que la incorporación de grúas STS (Ship to Shore) —las grúas de muelle que operan directamente sobre los barcos— demandará una inversión de US$ 23.7 millones. En conjunto, el paquete de modernización supera los US$ 33 millones .

La modernización impulsada por TIL contempla inversiones por más de US$ 33 millones y busca fortalecer la capacidad operativa del terminal portuario en Ica. Foto: Andina.

Las nuevas grúas en el Puerto de Paracas

La iniciativa de Terminal Portuario General San Martín busca responder al crecimiento sostenido de la demanda portuaria, que podría alcanzar hasta 143,574 TEUs al año, optimizando tiempos de operación y el uso del espacio disponible en el muelle. En ese contexto, el ITS refirió que las dos nuevas grúas RTG —equipo móvil utilizado para apilar y trasladar contenedores— permitirán ampliar la cobertura de bloques operativos y agilizar la logística interna del terminal.

En paralelo, la incorporación de dos grúas STS —utilizadas para transferir contenedores entre el buque y el muelle— apunta a mejorar la eficiencia en la atención de naves, reduciendo tiempos de carga y descarga. Estas grúas cuentan con sistemas de traslado sobre rieles, elevación vertical y desplazamiento horizontal de carga, lo que las convierte en piezas clave para la operación portuaria, agregó el documento.

El proyecto también contempla la habilitación de tres áreas actualmente sin uso dentro del puerto para destinarlas al almacenamiento de contenedores vacíos. Esta medida permitirá, explicó el ITS, una mejor organización interna sin requerir nuevas obras de infraestructura ni ampliaciones físicas del terminal.

Según el documento, todas las modificaciones se desarrollarán dentro de zonas previamente evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), por lo que no implican un incremento importante de impactos ambientales. Tampoco se prevé aumento de tráfico vehicular ni construcción adicional, pues las actividades se limitarán al ensamblaje mecánico de equipos existentes.

Durante la fase de implementación, las grúas serán ensambladas en frío, es decir, sin obras civiles ni generación de efluentes. Los residuos derivados del proceso serán manejados conforme a los planes ambientales vigentes del puerto. En operación, las grúas RTG funcionarán mediante generadores eléctricos a diésel, mientras que las STS utilizarán energía eléctrica de la red interna, agregó el ITS.

Asimismo, el documento sustenta que el proyecto cumple con el marco legal vigente, el cual permite este tipo de modificaciones sin necesidad de actualizar el instrumento ambiental principal, siempre que se demuestre que los impactos son mínimos y controlables. Se proyectó, por último, una vida útil de 30 años para el conjunto de mejoras, con un periodo de implementación de aproximadamente 30 días .