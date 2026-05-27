El Puerto de Paracas recibiría nuevas grúas RTG y STS para agilizar el movimiento de contenedores y mejorar la atención de naves. Foto: Andina.
El Puerto de Paracas recibiría nuevas grúas RTG y STS para agilizar el movimiento de contenedores y mejorar la atención de naves. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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En febrero pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobaron el cambio de control del Puerto de Paracas. Hasta ese momento, el terminal era operado por un consorcio integrado por la española Servinoga (35%) y las brasileñas Pattac y Tucumann (32.5% cada una), sociedad que en 2014 obtuvo la concesión del puerto por 30 años. Con la transacción, el 100% de esa participación pasó a manos del gigante suizo Terminal Investment Limited (TIL), operador global de infraestructura portuaria vinculado a Mediterranean Shipping Company (MSC). En este nuevo contexto, ¿qué cambios concretos traerá esta nueva conducción para el terminal?

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