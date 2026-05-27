En febrero pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobaron el cambio de control del Puerto de Paracas. Hasta ese momento, el terminal era operado por un consorcio integrado por la española Servinoga (35%) y las brasileñas Pattac y Tucumann (32.5% cada una), sociedad que en 2014 obtuvo la concesión del puerto por 30 años. Con la transacción, el 100% de esa participación pasó a manos del gigante suizo Terminal Investment Limited (TIL), operador global de infraestructura portuaria vinculado a Mediterranean Shipping Company (MSC). En este nuevo contexto, ¿qué cambios concretos traerá esta nueva conducción para el terminal?
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.