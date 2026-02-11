El Puerto de Paracas inicia una nueva etapa tras la aprobación regulatoria del cambio de control a favor de Terminal Investment Limited (TiL), operador global de infraestructura portuaria. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A inicios de diciembre último, se conoció una nueva transacción en el sector portuario: la venta del terminal multipropósito de Paracas al gigante suizo Terminal Investment Limited (TiL), operador global de infraestructura portuaria vinculado a Mediterranean Shipping Company (MSC). En ese momento, la operación ingresó a la primera fase del control previo de concentraciones empresariales en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). ¿En qué estado se encuentra el proceso?

TAGS

