Según pudo conocer Gestión , el Indecopi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobaron el cambio de control del terminal. Actualmente, la infraestructura es operada por un consorcio conformado por la empresa española Servinoga (35%) y las compañías brasileñas Pattac y Tucumann (32.5% cada una), grupo que recibió en 2014 la concesión del puerto de Paracas por un plazo de 30 años. Ahora, la transacción involucró el 100% de la participación del consorcio.

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación del puerto, la transacción se habría cerrado por un monto cercano a US$ 200 millones, además de la asunción de la deuda existente. Tras obtener las autorizaciones regulatorias, el siguiente paso será el cierre formal de la transacción, previsto —según las fuentes— para la semana del 23 de febrero.

La operación en el Puerto de Paracas involucra el 100% de la participación del consorcio concesionario. El cierre formal de la transacción está previsto para la semana del 23 de febrero, según fuentes cercanas a la operación. Foto: Andina.

¿Quien será el nuevo ‘dueño’ de la concesión del Puerto de Paracas?

Con la aprobación referida, el Puerto de Paracas (PdP) cambia de manos . El nuevo accionista mayoritario, TiL, figura entre los mayores operadores portuarios del mundo. Su principal accionista es MSC, la naviera suiza con presencia en 155 países.

MSC controla el 70% de TiL, mientras que Global Infrastructure Partners (GIP) —hoy propiedad de BlackRock— posee el 20%, y la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC), el 10% restante.

En el plano local, TiL ya cuenta con presencia a través de APM Terminals Callao, concesionaria del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, donde participa mediante Callao Port Holding B.V., firma que actualmente posee el 36.25% del accionariado.

Hacia el 2026, el Puerto de Paracas proyecta movilizar cerca de 100,000 contenedores, escenario que dependerá, entre otros factores, del eventual retorno de la naviera Seaboard. Foto: Andina.

Los planes para el Puerto de Paracas en 2026

El Puerto de Paracas perfila un 2026 marcado por mayores volúmenes de carga, diversificación operativa y nuevas inversiones. En el segmento de carga general, el terminal proyecta movilizar entre 3.8 millones y 3.9 millones de toneladas durante este año.

Por su parte, el movimiento de contenedores podría bordear las 100,000 unidades, escenario que dependerá en buena medida del eventual retorno de la línea naviera Seaboard. Esta compañía suspendió su servicio en septiembre pasado por factores coyunturales ajenos a la operación portuaria.

Actualmente, el Puerto de Paracas moviliza alrededor del 40% de la carga agroexportadora del sur del país. No obstante, el terminal viene reforzando su estrategia de diversificación mediante la incorporación de nuevos tipos de carga. Un ejemplo de ese esfuerzo es el movimiento de componentes para proyectos de energía eólica, como las torres destinadas al parque Caravelí (Arequipa).

De acuerdo con proyecciones del terminal, en 2026, se prevé el traslado de una primera etapa del proyecto, que involucraría alrededor de 10 torres. El mayor dinamismo se registraría en 2027, con el movimiento estimado de entre 60 y 70 torres.

Otro segmento que ha ganado relevancia corresponde a vehículos nuevos, que arriban al Puerto de Paracas desde hace tres años. En este rubro, el terminal mantiene una participación cercana al 8% del total de unidades descargadas en el país.

En paralelo, el Puerto de Paracas prepara un nuevo ciclo de inversiones. Entre 2026 y 2027, el terminal proyecta un desembolso inicial de US$ 35 millones. De este monto, aproximadamente US$ 18 millones se ejecutarían en 2026, mientras que el resto se distribuiría en 2027, en línea con los cronogramas de adquisición.

Dentro del paquete de inversiones destacan la compra de un embarcador de graneles, con una inversión cercana a los US$ 2 millones, y la adquisición de manipuladoras de chatarra por alrededor de US$ 1.5 millones. Estas incorporaciones apuntan a agilizar los procesos de despacho, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la rotación del muelle.