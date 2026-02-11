A inicios de diciembre último, se conoció una nueva transacción en el sector portuario: la venta del terminal multipropósito de Paracas al gigante suizo Terminal Investment Limited (TiL), operador global de infraestructura portuaria vinculado a Mediterranean Shipping Company (MSC). En ese momento, la operación ingresó a la primera fase del control previo de concentraciones empresariales en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). ¿En qué estado se encuentra el proceso?
Según pudo conocer Gestión, el Indecopi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobaron el cambio de control del terminal. Actualmente, la infraestructura es operada por un consorcio conformado por la empresa española Servinoga (35%) y las compañías brasileñas Pattac y Tucumann (32.5% cada una), grupo que recibió en 2014 la concesión del puerto de Paracas por un plazo de 30 años. Ahora, la transacción involucró el 100% de la participación del consorcio.
LEA TAMBIÉN: Puerto de Paracas alista mejoras por US$ 6.7 millones: ¿qué contempla el proyecto?
De acuerdo con fuentes cercanas a la operación del puerto, la transacción se habría cerrado por un monto cercano a US$ 200 millones, además de la asunción de la deuda existente. Tras obtener las autorizaciones regulatorias, el siguiente paso será el cierre formal de la transacción, previsto —según las fuentes— para la semana del 23 de febrero.
¿Quien será el nuevo ‘dueño’ de la concesión del Puerto de Paracas?
Con la aprobación referida, el Puerto de Paracas (PdP) cambia de manos. El nuevo accionista mayoritario, TiL, figura entre los mayores operadores portuarios del mundo. Su principal accionista es MSC, la naviera suiza con presencia en 155 países.
MSC controla el 70% de TiL, mientras que Global Infrastructure Partners (GIP) —hoy propiedad de BlackRock— posee el 20%, y la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC), el 10% restante.
LEA TAMBIÉN: Puerto de Paracas prevé aumentar en 20% su carga en contenedores este año: los detalles
En el plano local, TiL ya cuenta con presencia a través de APM Terminals Callao, concesionaria del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, donde participa mediante Callao Port Holding B.V., firma que actualmente posee el 36.25% del accionariado.
Los planes para el Puerto de Paracas en 2026
El Puerto de Paracas perfila un 2026 marcado por mayores volúmenes de carga, diversificación operativa y nuevas inversiones. En el segmento de carga general, el terminal proyecta movilizar entre 3.8 millones y 3.9 millones de toneladas durante este año.
Por su parte, el movimiento de contenedores podría bordear las 100,000 unidades, escenario que dependerá en buena medida del eventual retorno de la línea naviera Seaboard. Esta compañía suspendió su servicio en septiembre pasado por factores coyunturales ajenos a la operación portuaria.
LEA TAMBIÉN: Puerto de Paracas recibe al buque ‘ONE Sphere’ y abre nueva ruta directa a EE. UU.
Actualmente, el Puerto de Paracas moviliza alrededor del 40% de la carga agroexportadora del sur del país. No obstante, el terminal viene reforzando su estrategia de diversificación mediante la incorporación de nuevos tipos de carga. Un ejemplo de ese esfuerzo es el movimiento de componentes para proyectos de energía eólica, como las torres destinadas al parque Caravelí (Arequipa).
De acuerdo con proyecciones del terminal, en 2026, se prevé el traslado de una primera etapa del proyecto, que involucraría alrededor de 10 torres. El mayor dinamismo se registraría en 2027, con el movimiento estimado de entre 60 y 70 torres.
Otro segmento que ha ganado relevancia corresponde a vehículos nuevos, que arriban al Puerto de Paracas desde hace tres años. En este rubro, el terminal mantiene una participación cercana al 8% del total de unidades descargadas en el país.
LEA TAMBIÉN: Inversión y expansión: Lo que trae el Puerto de Paracas para 2025, incluyendo Chancay
En paralelo, el Puerto de Paracas prepara un nuevo ciclo de inversiones. Entre 2026 y 2027, el terminal proyecta un desembolso inicial de US$ 35 millones. De este monto, aproximadamente US$ 18 millones se ejecutarían en 2026, mientras que el resto se distribuiría en 2027, en línea con los cronogramas de adquisición.
Dentro del paquete de inversiones destacan la compra de un embarcador de graneles, con una inversión cercana a los US$ 2 millones, y la adquisición de manipuladoras de chatarra por alrededor de US$ 1.5 millones. Estas incorporaciones apuntan a agilizar los procesos de despacho, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la rotación del muelle.