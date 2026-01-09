El Terminal Portuario General San Martín, en Paracas, alcanzó un récord histórico al movilizar más de 3.9 millones de toneladas métricas de carga en 2025 y proyecta alcanzar los 4 millones de toneladas de carga general y superar los 100,000 TEUs en 2026, en un contexto de crecimiento sostenido de sus operaciones y nuevas inversiones en infraestructura portuaria.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una inspección técnica al puerto, durante la cual el titular del sector, Aldo Prieto, verificó el avance del desarrollo portuario en el marco del plan de inversiones de la concesión, que asciende a US$ 249.1 millones.

Durante la visita, se constató la operatividad y productividad en el movimiento de carga, así como la identificación de áreas destinadas a la logística de exportación. De acuerdo con el MTC, el crecimiento del puerto ha sido constante y ha atravesado etapas clave en los últimos años.

Uno de los principales hitos se registró a partir del proceso de modernización iniciado en 2022, cuando el terminal superó los 2.75 millones de toneladas de carga general movilizada. Posteriormente, en 2024, se produjo un punto de inflexión con el arribo de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), lo que fortaleció de manera decisiva el negocio de contenedores.

Como resultado de este proceso, el puerto movilizó cerca de 90,000 TEUs en 2025 y alcanzó el récord histórico de más de 3.9 millones de toneladas métricas de carga.

El Terminal Portuario General San Martín movilizó cerca de 90,000 TEUs en 2025, impulsado por el arribo de nuevas navieras internacionales. (Foto: MTC).

INVERSIONES Y PROYECCIONES AL 2026

De cara al 2026, el Terminal Portuario de Paracas muestra nuevas proyecciones de crecimiento. Las estimaciones apuntan a alcanzar los 4 millones de toneladas de carga general y superar los 100,000 TEUs.

En ese contexto, se informó sobre el inicio de la ejecución de un plan de inversiones por US$ 35 millones (sin IGV), que se desarrollará entre 2026 y 2027. Esta iniciativa contempla la adquisición de una grúa pórtico STS, tres grúas de patio RTG, nuevo equipamiento para carga general y la ampliación y adecuación de áreas para el almacenamiento y manejo de contenedores refrigerados.

EJE LOGÍSTICO PARA EL SUR Y LA SIERRA CENTRAL

Terminal Portuario General San Martín ejecutará un plan de inversiones por US$ 35 millones entre 2026 y 2027 para ampliar su capacidad operativa. (Foto: MTC).

Desde el MTC, se destacó la importancia estratégica del Puerto de Paracas como parte de un nuevo eje logístico complementario al de Chancay–Callao. De acuerdo con el sector, el corredor Callao–Pisco se perfila como una alternativa viable para atender la demanda de la sierra central.

Actualmente, el puerto atiende cerca del 40% del mercado agroindustrial, consolidándose como un nodo clave para la competitividad del comercio exterior peruano.

El MTC reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de infraestructura portuaria moderna y eficiente, alineada con las necesidades del crecimiento económico del país.