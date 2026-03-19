Arequipa se posiciona como uno de los principales focos de reclutamiento internacional frente al déficit de conductores en el sector transporte en España. Los salarios pueden llegar hasta los 3,000 euros (S/ 12,000), según contó Talento Grupo Internacional a Gestion.pe.

“Existe una demanda concreta y sostenida de conductores (...) Ya hace cuatro años llevamos peruanos a España, con contratos y visas de trabajo”, señaló Gianmarco Palacios Mori, director de Expansión y Recursos Humanos. Las personas seleccionadas accederán a oportunidades laborales en España con contrato formal indefinido y visa de trabajo.

Este mes, realizarán una convocatoria para lo cual cuentan con 1,000 vacantes. La demanda de choferes es para los rubros de siderurgia, construcción, salud, transporte, mecánica y forestal. Así como para cocina, restauración, entre otros.

“En el caso de transporte, que es uno de los rubros donde tenemos mayor cantidad de vacantes, junto con metalurgia, generalmente las empresas son empresas logísticas, empresas de exportación de productos alimenticios. En el caso de conductores de semitrailer o conductores de bus, por lo general son empresas que se dedican al turismo o empresas que se dedican a viajes interprovinciales”, agregó.

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¿Por qué Arequipa trae el interés de empresas españolas?

La consultora intermediaria de recursos humanos, precisa que Arequipa concentra talento con experiencia en transporte interprovincial, lo que la convierte en una plaza estratégica para este tipo de convocatorias.

“Tenemos una oficina en Lima y estamos pronto a abrir una sucursal acá en Arequipa. En Arequipa ya hemos tenido un promedio de seis a siete convocatorias, generalmente de choferes de bus provincial, choferes de semitrailer y soldadores; son los procesos que hemos visto acá en Arequipa”, contó.

¿Cuánto se puede ganar en España como conductor?

Palacio Mori estimó que el sueldo de un conductor puede ir desde los 1,800 € a 3,000 €. “Va a depender del rubro y del tipo de vehículo; así como de sus turnos, si tienen 20 por 10 y de los horarios. Todo eso hace que los montos sean distintos”.

Otro factor sería la ruta, si es dentro o fuera de España. “Si hacen rutas de España como lugar central y de ahí irse a otros países como Francia, Italia, Alemania, u otras”, mencionó.

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