España ocupa una posición preferencial como economía puente entre Europa y América Latina, indicó el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) durante la presentación de su último estudio, enfocado en el alcance de las empresas latinoamericanas en el exterior.

El número de matrices peruanas por el mundo, según recaba el CEAPI, es de 1,516. Además, el total de filiales peruanas, de esas matrices, es de 1,882. Solo en España, el número de matrices de Perú es de 24; mientras que la cifra de sus filiales es de 31.

Aunque países como Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile y Argentina superan al Perú con creces, nuestro país está por encima de otras 12 economías cuando se trata de matrices, tal como se puede ver en el siguiente gráfico:

Chile, Brasil y México lideran el ranking.

Nuria Vilanova, presidenta de la asociación, especificó las características que hacen de España un campo atractivo: el valor del euro, un acceso al crédito más favorable en comparación con las otras naciones de la región, más convenios de doble imposición que otros países, la presencia de marcas útiles que permiten abrir paso hacia mercados como Francia y, finalmente, la mayor diversidad de empresas B2C (Business-to-Consume) en las que el talento acostumbra a reunir experiencia.

“Latinoamérica ve a España como un espacio para acelerar su globalización, [...] lo ve como un puente para salir a África y al resto de Europa”, indicó.

Justamente, hay filiales generadas por las empresas “trampolín” de matrices latinoamericanas en España. Sin embargo, el número disminuye drásticamente. Es decir, sobre aquellas organizaciones que sirven como paso intermedio para que los empleados adquieran cierta trayectoria antes de dar el salto hacia otro lado, el Perú registra solo 2.

Así lo definió el CEAPI: “La empresa trampolín (springboard subsidiary es el término utilizado en la literatura anglosajona en international business) es aquella filial en el extranjero con relación con el país de origen de la empresa matriz desde la que se generan otras filiales en otros países”.

¿Cuánta presencia registra Perú en Iberoamérica? (Foto: Andina)

La recepción de Europa

Más allá de matrices y filiales, Europa también es receptor de inversión latinoamericana. La lista de los principales receptores europeos la integran —además de España, que está en primer lugar con US$ 31,454.12 millones— Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido.

El stock de inversión acumulada recibida desde 2012 es de US$ 23,769.69 millones, US$ 20,826.42 millones y US$ 17,356.60 millones, respectivamente.

Cabe resaltar que, a nivel mundial, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar de países utilizados como “trampolín” por las matrices de América Latina.

España lidera la recepción, indica el CEAPI.