La iniciativa plantea ajustes en los plazos y en el manejo de documentación dentro del proceso de importación , así como cambios en la forma en que se realizan ciertos trámites vinculados al ingreso de carga.

Modificaciones propuestas por Sunat

El proyecto de resolución publicado por la Sunat propone modificar el procedimiento general “Importación para el consumo” y el procedimiento específico “Rectificación del manifiesto de carga, actos relacionados, documentos vinculados e incorporación”.

Se busca ajustar las reglas aplicables al despacho de mercancías importadas y a la gestión de información vinculada al ingreso de carga al país.

Entre los cambios planteados se incorpora nuevas excepciones a la obligatoriedad del despacho anticipado en el régimen de importación para el consumo , por ejemplo, cuando se trate de despachos parciales amparados en un mismo documento de transporte o cuando, por casos de fuerza mayor, congestión portuaria u otras circunstancias operativas, la carga sea descargada parcialmente en un segundo lugar de arribo.

Asimismo, la propuesta amplía a 10 días calendario el plazo para incorporar de forma digitalizada el documento de transporte y el documento de seguro de las mercancías sin aplicar sanciones.

Además, establece que la transmisión de documentos ya presentados previamente en otra declaración aduanera sea opcional y elimina la obligación de enviar nuevamente algunos documentos cuando la administración ya puede verificarlos en sistemas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

También plantea que determinadas solicitudes de rectificación del manifiesto de carga puedan aprobarse automáticamente cuando la mercancía aún no haya salido del puerto.

Sunat evalúa ampliar plazos para documentos y simplificar trámites en importaciones. (Imagen: Andina)

Ajustes operativos en procedimientos aduaneros

Julio Guadalupe Báscones, socio del estudio Rodrigo, explicó que el proyecto publicado por la Sunat responde, principalmente, a ajustes de carácter operativo dentro de los procedimientos aduaneros.

Según señaló, cuando la administración publica proyectos normativos de este tipo sin que exista una iniciativa previa de los gremios empresariales, normalmente se trata de modificaciones vinculadas al funcionamiento práctico de los procedimientos .

“Generalmente son ajustes operativos que buscan mejorar la gestión y el control de los procesos aduaneros”, indicó.

En esa misma línea, Katarzyna Dunin Borkowski, abogada especialista en derecho tributario y aduanero, señaló que varias de las disposiciones incluidas en el proyecto buscan corregir problemas que se presentan en el día a día del régimen de importación para el consumo .

La especialista explicó que, en algunos casos, los procedimientos terminan generando sanciones por aspectos formales vinculados a la documentación o a la forma en que se realizan ciertos trámites.

“El objetivo de la aduana debería ser facilitar el comercio exterior, pero muchas veces los procedimientos generan sanciones por cuestiones operativas o documentarias”, señaló.

Excepciones al despacho anticipado

Uno de los cambios más relevantes del proyecto está relacionado con el despacho anticipado, modalidad que actualmente es obligatoria en el régimen de importación para el consumo.

Báscones explicó que este sistema fue implementado para agilizar los procesos de despacho y permitir que las mercancías puedan retirarse del puerto en plazos cortos, en línea con compromisos asumidos por el Perú en acuerdos comerciales internacionales.

“ El despacho anticipado permite que los trámites se realicen antes de la llegada del transporte . Si se esperara a que el barco llegue para iniciar el procedimiento, sería imposible cumplir con los plazos de retiro de mercancía”, indicó.

No obstante, señaló que al haberse establecido como obligatorio, en algunos casos, su aplicación ha generado sanciones cuando el importador no puede utilizar esta modalidad.

Por esto, consideró razonable que se incorporen nuevas excepciones para situaciones en las que el importador no tiene control sobre las circunstancias del transporte, como descargas parciales de la carga o congestión portuaria.

Dunin Borkowski coincidió en que estos ajustes responden a situaciones frecuentes en la práctica, por ejemplo, cuando una mercancía llega al país en envíos parciales.

En esos casos, explicó, no siempre es posible conocer con exactitud el momento en que arribará el siguiente envío, lo que anteriormente podía generar sanciones si no se cumplía estrictamente con la modalidad anticipada.

Importaciones: Sunat plantea más plazo para documentos y nuevas excepciones al despacho anticipado. (Imagen: Andina)

Interoperabilidad y simplificación de trámites

Báscones señaló que estas medidas también responden a la necesidad de mejorar el intercambio de información entre las entidades públicas que intervienen en el control de importaciones.

El especialista explicó que, en muchos casos, los documentos o autorizaciones requeridos en el proceso de importación ya se encuentran disponibles en sistemas estatales, por lo que resulta innecesario exigir su presentación nuevamente .

Añadió que evitar la duplicidad en la transmisión de documentos también podría contribuir a reducir la carga sobre los sistemas informáticos de la administración aduanera que, actualmente, procesan grandes volúmenes de información.

Aspectos pendientes en la regulación

Dunin Borkowski señaló que, si bien el proyecto introduce mejoras en algunos aspectos operativos del procedimiento aduanero, aún existen temas dentro de la normativa que podrían revisarse .

Entre ellos, mencionó las reglas relacionadas con la acreditación de los medios de pago en operaciones de comercio exterior, que en algunos casos pueden generar sanciones relevantes cuando no se cumplen en los términos exigidos por la administración.

Según explicó, en la práctica, las operaciones internacionales no siempre se realizan mediante pagos únicos o exactos vinculados a una sola factura, lo que puede generar dificultades al momento de acreditar el cumplimiento de estas disposiciones.

Aun así, consideró que las modificaciones propuestas constituyen un paso positivo para mejorar la operatividad de los procedimientos vinculados al despacho de mercancías importadas al país.