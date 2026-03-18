Sunat propone ampliar plazos documentarios y flexibilizar despacho anticipado en importaciones. | Foto: Getty Images
Sunat propone ampliar plazos documentarios y flexibilizar despacho anticipado en importaciones. | Foto: Getty Images
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Gerardo Rosales Diaz
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en consulta pública un proyecto que propone modificar los procedimientos vinculados al despacho de mercancías importadas al país.

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