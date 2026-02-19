El pedido abre un debate clave para definir si se trata de una legítima defensa frente a competencia desleal o de una tensión propia de un mercado abierto donde el precio más bajo gana terreno.

Detalles del pedido al Indecopi

Pierino Stucchi, socio del Estudio Stucchi Abogados y representante de Goodyear del Perú, explicó que la solicitud presentada ante la Comisión de Dumping del Indecopi busca que se admita e inicie una investigación formal conforme al acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la normativa peruana vigente.

El abogado precisó que en esta etapa no se solicita el cierre de importaciones ni la fijación de precios, sino la apertura de un procedimiento administrativo que permita analizar técnicamente la existencia de dumping y el daño alegado.

De admitirse el pedido, el proceso contempla la participación de exportadores, importadores y demás partes interesadas, quienes podrán presentar información y ejercer su derecho de defensa.

Según sostuvo, el mecanismo antidumping no es una herramienta de protección automática, sino un instrumento correctivo destinado a neutralizar prácticas desleales cuando se acreditan técnicamente.

El margen de 26% y la metodología del cálculo

El núcleo de la solicitud es la existencia de un margen de dumping estimado, aproximadamente, en 26%. De acuerdo con Stucchi, el cálculo se basa en la comparación entre el precio de venta del mismo neumático en el mercado interno chino y el precio al que ese producto es exportado hacia el Perú.

En términos simples, si el neumático se comercializa en China a un determinado valor y es exportado al Perú con una reducción de 26%, esa diferencia constituye el margen de dumping denunciado.

El abogado enfatizó que el punto no es que el producto sea más barato por eficiencia productiva o menores costos estructurales, sino que el propio exportador chino aplicaría un precio diferenciado y más bajo para el mercado peruano.

Esa discriminación de precios, sostuvo, es lo que se considera dumping cuando se acredita que el valor de exportación es inferior al valor normal en el país de origen bajo condiciones comparables.

El elemento del daño y la relación causal

La normativa antidumping exige que no solo exista una diferencia de precios, sino que esta genere un daño importante a la industria nacional y que exista relación causal entre ambos factores. En ese marco, la solicitud sostiene que el ingreso de neumáticos con precios reducidos habría incrementado la participación de mercado de los productos importados desde China y reducido márgenes, además de volumen de producción local.

Según el representante legal, el efecto del dumping sería permitir que el producto importado compita con una ventaja artificial frente a la producción nacional, desplazando ventas y afectando la sostenibilidad industrial.

El análisis que deberá realizar el Indecopi no se limita al precio, sino que evaluará indicadores económicos como producción, participación de mercado, rentabilidad, empleo y otros factores que permitan determinar si existe un deterioro atribuible a las importaciones denunciadas.

La discusión sobre competencia y posición en el mercado

El hecho de que Goodyear sea la única fabricante local introduce una dimensión adicional al debate. La concentración de la producción nacional en un solo actor podría dar lugar a cuestionamientos sobre si la investigación busca preservar una posición dominante.

Sin embargo, Stucchi sostuvo que el mercado peruano de neumáticos no se limita a la producción interna, sino que incluye una amplia oferta de importaciones de distintos países.

En esa lógica, el pedido no estaría dirigido contra la competencia extranjera en general, sino contra prácticas específicas que, según la empresa, distorsionan el mercado. El abogado subrayó que las importaciones continúan siendo libres y que, de comprobarse dumping, la medida aplicable no sería la fijación de precios ni la restricción de ingreso, sino la imposición de un derecho antidumping para neutralizar el margen detectado.

En caso el Indecopi determine que existe dumping con daño y relación causal, la herramienta prevista por la normativa es la imposición de una sobretasa aplicable a las empresas exportadoras que incurran en la práctica . Esta medida busca equilibrar las condiciones de competencia elevando el precio de importación hasta un nivel que elimine la ventaja derivada del dumping.

Durante el procedimiento también existe la posibilidad de medidas provisionales si la autoridad encuentra indicios suficientes y considera que el daño podría agravarse mientras se desarrolla la investigación. No obstante, su adopción depende de un análisis técnico intermedio y no es automática.

Los plazos y el escenario que se abre

Stucchi indicó que el Indecopi debería pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud en febrero . De iniciarse la investigación, el procedimiento podría extenderse, aproximadamente, un año hasta la emisión de una resolución en primera instancia. En ese periodo, se publicará el inicio del caso, se recabará información de las partes interesadas y se realizará el análisis económico correspondiente.

El caso coloca en el centro la tensión entre apertura comercial y defensa industrial. Para la empresa solicitante, el objetivo es garantizar competencia leal en un mercado abierto.

Para la autoridad, el reto será determinar si la diferencia de precios denunciada responde a una práctica desleal conforme a los estándares internacionales o si se trata de condiciones legítimas de competencia internacional. La decisión definirá no solo el curso de este procedimiento, sino también el marco de referencia para futuros casos en el sector.