Caso Goodyear: los argumentos detrás del pedido para investigar dumping y el debate sobre libre competencia (Foto: Reuters)
Caso Goodyear: los argumentos detrás del pedido para investigar dumping y el debate sobre libre competencia (Foto: Reuters)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El mercado peruano de neumáticos podría enfrentar un giro regulatorio. Goodyear del Perú, actualmente la única fabricante local de llantas, solicitó al Indecopi que investigue un presunto dumping del 26% en las importaciones provenientes de China. Consideró que estos productos ingresan con precios artificialmente menores a los de su propio mercado de origen.

TE PUEDE INTERESAR

¿Dumping de llantas chinas? Indecopi recibe pedido de filial de EE.UU. ante importaciones
Economías emergentes brillan a pesar de volatilidad en EE.UU., según Financial Times
Contraté un abogado, pero mi caso no avanza: ¿puedo quejarme ante el Indecopi?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.