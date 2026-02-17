Gestión supo que Goodyear del Perú habría presentado una solicitud de investigación antidumping sobre importaciones de neumáticos de China ante la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Esto se habría dado -al menos así desarrollan los argumentos que pudo leer este diario- a raíz de la “masiva importación de neumáticos originarios de esa nación asiática al Perú”, pero que se habría realizado bajo presuntas condiciones de competencia desleal, que podría sacar del mercado a esos mismos productos que ofrece Goodyear del Perú, que es filial de la compañía The Goodyear Tire & Rubber Company, fundada en Ohio, EE.UU.

¿Condiciones de competencia no leales?

Goodyear opera en Perú desde 1943 y que cuenta con una planta de producción situada en el distrito de Carmen de la Legua – Reynoso, en el Callao, y alrededor de 80 centros autorizados de ventas de llantas en el territorio nacional.

Este diario tuvo acceso a una carta dirigida por Jussef Hende, gerente general y presidente del directorio de la empresa, al presidente del Indecopi, Alberto Villanueva, en el que alerta que la industria nacional de neumáticos enfrenta condiciones de competencia que no son leales.

Refiere que el ingreso masivo de neumáticos chinos a precios dumping está ocasionando un severo daño a la producción local, vulnerando las reglas de comercio leales y justas, establecidas en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Presunto dumping de llantas chinas

Se supo que, en un análisis que realizó la empresa para sustentar su solicitud, comparó el precio de neumáticos en el mercado interno de China, con el precio de exportación hacia Perú, y que, tras ponderarse las diferencias, se comprobaría la presunta existencia de un dumping de casi 26% para las llantas de automóviles.

Además, se estima que, entre enero y agosto del 2025, las importaciones de neumáticos de origen chino se habrían incrementado en 27% (con más de 199,958 unidades), y donde China consolidó su dominio, pasando a representar el 94% en ese periodo, desplazando a otros proveedores como Corea del Sur y Tailandia.

Ante el posible daño que se podría causar a la industria local, la compañía ha solicitado al Indecopi que se impongan medidas antidumping a la importación de llantas procedentes de China, como una protección justificada frente a prácticas desleales.

La última fabricante de llantas en Perú

En la misiva, Hende hace notar que son la última empresa de la industria nacional que continúa manufacturando neumáticos en el país y advierte que una falta de acción frente a estas distorsiones del mercado podría conllevar a la desaparición definitiva y completa de su fabricación en Perú, con el consecuente impacto en el empleo formal, la recaudación fiscal y en toda la cadena de valor nacional.

Asegura que su pedido no responde a un interés corporativo, sino a la necesidad de proteger a más de 300 empleos directos, además de una cantidad importante de puestos de trabajos indirectos.

Asimismo, anota, se requiere garantizar la continuidad de la inversión privada extranjera de larga data, amparada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por el Perú con Estados Unidos, y por mecanismos internacionales que garantizan los derechos de los inversionistas.

Empresa filial de la estadounidense Goodyear Tire & Rubber Company recuerda que el TLC entre Perú y EE.UU. ampara las inversiones de ese país en el nuestro (Foto: Referencial)

Trabajadores respaldan solicitud

Se supo también que esta solicitud de investigación antidumping fue respaldada por el Sindicato de Trabajadores de la Cía. Goodyear del Perú, que también en carta al Indecopi refieren ser los primeros en sentir las consecuencias de la competencia desleal por el ingreso de neumáticos chinos a precios artificialmente bajos, y que ven como una amenaza directa a su sustento diario y el de sus familias.

Mientras esta situación ocurre en Perú, la filial de Goodyear en Venezuela reanudó su producción de neumáticos en su antigua planta que tenía en la zona de Carabobo, después de más de siete años del cese de operaciones tras la crisis en esa nación sudamericana.