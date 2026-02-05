El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 1 447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a cerca de S/8 millones, al centro comercial Real Plaza Trujillo, tras atribuirle responsabilidad administrativa por el colapso del techo del patio de comidas registrado el 21 de febrero de 2025 , según informó la empresa tras recibir la notificación del organismo.

La sanción fue determinada por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad, la cual concluyó que el establecimiento no habría adoptado las medidas preventivas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad a los usuarios.

De acuerdo con la resolución, la autoridad también evaluó como insuficiente la respuesta brindada tras el accidente, que dejó seis personas fallecidas y 93 heridas, al considerar que no se habría atendido de manera idónea a los afectados, lo que motivó la imposición de la sanción económica.

Real Plaza cuestiona sanción

Mediante un comunicado, Real Plaza rechazó la decisión del Indecopi y anunció que apelará la multa . La empresa sostuvo que durante el procedimiento administrativo sancionador se habrían presentado diversas irregularidades que vulnerarían el debido proceso.

En ese sentido, afirmó que Indecopi La Libertad habría emitido conclusiones sobre las causas del colapso sin contar con informes técnicos oficiales, sin realizar peritajes propios y sin haber accedido a la zona donde ocurrió el accidente.

La empresa también señaló que el peritaje oficial a cargo del Ministerio Público aún no ha sido concluido, pese a que ya se tomaron muestras y se realizaron análisis de laboratorio. En esa línea, consideró prematuro establecer responsabilidades administrativas sin contar con un sustento técnico definitivo.

Advirtió, además, que las conclusiones de la autoridad administrativa podrían no coincidir con los resultados finales de la investigación fiscal actualmente en curso.

Real Plaza rechazó resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad y anunció que apelará la sanción impuesta.

Atención a las víctimas

Real Plaza indicó que desde el momento del incidente priorizó la atención integral de los afectados y de sus familiares, brindando asistencia médica y no médica sin restricciones, así como coordinando de forma permanente con las autoridades correspondientes.

Añadió que hasta la fecha se han suscrito acuerdos de compensación con la mayoría de las personas perjudicadas y que continúa el seguimiento médico de los casos que lo requieren.

Indecopi hace aclaración

Mediante un breve comunicado, Indecopi precisó que mientras la resolución no haya sido notificada de manera formal a todas las partes involucradas en el proceso, “no puede pronunciarse ni emitir ningún tipo de comentario al respecto”, de acuerdo a la normativa vigente.

“Indecopi reitera su solidaridad y pesar con las personas afectadas y sus familiares, así como su compromiso en la protección y defensa de sus derechos como consumidores”, añadió.

📄#COMUNICADO | El Indecopi informa a la ciudadanía lo siguiente. ⤵️ pic.twitter.com/O91Q3nyEbp — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) February 4, 2026

El hecho

El 21 de febrero de 2025, el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo colapsó mientras decenas de personas se encontraban en el lugar, ocasionando la muerte de seis personas y dejando 93 heridos, algunos con secuelas permanentes.

Desde ese momento, el centro comercial permanece cerrado al público, en tanto el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar eventuales responsabilidades.