En medio de ese tablero, donde cada movimiento tiene un peso mayor, Gestión conversó con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Puerto de Chancay: En medio de China y EE.UU.

- ¿El Perú puede garantizar hoy una supervisión total sobre el puerto de Chancay?

En este momento, lo que le preocupa al Gobierno es el alcance que pueda tener la sentencia emitida en el proceso de amparo y por eso se están tomando las apreciaciones de diversos profesionales, de funcionarios y exfuncionarios para tener una opinión más informada.

- Pero, ¿el Estado mantiene control pleno sobre el puerto?

Nos preocupa que, siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo de las instalaciones portuarias, que no pueda ser materia de supervisión por el órgano regulador.

Hay que tener en cuenta que, si bien parece ser un puerto de carácter privado, no hemos tenido a la mano los contratos respectivos, por cuanto ha habido una sucesión de adendas cuyo contenido está siendo investigado.

- El Gobierno ha dicho que activará mecanismos. ¿A qué se refiere exactamente?

Directamente a la apelación.

- ¿Por qué?

La apelación, porque definitivamente una sentencia que resuelva de manera rotunda que el órgano regulador no puede supervisar de manera alguna el puerto más importante que el Perú va a tener significa una expresión que es inaceptable para un país soberano.

- Si la respuesta no es favorable, ¿van a ir contra una decisión del Poder Judicial?

No, para eso existe el recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional.

- ¿Se podría pensar en modificar condiciones del proyecto o contratos vigentes?

El Tribunal Constitucional no solamente se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo. Es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución.

- Estados Unidos advierte que el Perú podría perder soberanía sobre el puerto. ¿Están equivocados o sí existe un riesgo?

Nos preocupa también el hecho que Estados Unidos se pronuncie en torno a una posible mala lectura de un juez respecto de las relaciones entre Perú y China. De la misma manera, nos preocuparía que el gobierno chino se inmiscuya en cualquier contrato o negociación del Perú. Somos un país soberano.

- ¿El mensaje del Gobierno es que el Estado debe fiscalizar el puerto como cualquier otro terminal?

Exactamente, pero el órgano regulador tiene objetivos y una finalidad específica. El Perú no puede renunciar, bajo ningún aspecto, a que un puerto que brinda servicios públicos no sea fiscalizado desde esa óptica.

- ¿Cómo interpreta el Gobierno el mensaje de Estados Unidos?

El Perú tiene como doctrina diplomática el multilateralismo. Apreciamos en grado sumo la relación comercial con China y, al mismo tiempo, somos conscientes de la importancia de la alianza estratégica con Estados Unidos. Cada relación tiene su propia naturaleza e importancia.

- ¿Han conversado con el Gobierno chino sobre este tema?

No. El canciller, hasta donde tengo conocimiento, no ha tenido conversación con representantes chinos, porque en principio este es un tema judicial circunscrito al ámbito comercial portuario.

- ¿El Perú debería tomar una posición entre ambas potencias?

El Perú tiene muy claro el asunto. China es nuestro principal socio comercial y apreciamos esa relación en los negocios. Con Estados Unidos tenemos una relación estratégica porque compartimos valores como el pluralismo, la democracia, la libertad y la acción privada como fuente de creación de riqueza. Nuestra relación es distinta con cada país.

- ¿Cómo manejar la relación con ambas potencias sin afectar los intereses del país?

El canciller ha sido claro en valorar la oferta del gobierno norteamericano de considerarnos miembros no europeos de la OTAN, lo que implicaría una alianza estratégica no solo comercial y tecnológica, sino también militar. Esa es la posición del Gobierno.

Carretera Central y Provías

- En otros temas, la titular del MEF dijo que llevarían leyes al TC. ¿A cuáles se refiere?

Los equipos técnicos están analizando cuáles son las leyes que pueden ser demandadas.

- ¿Son normas recientes?

Es una posibilidad. Hay un plazo perentorio, por lo que se evalúan principalmente normas recientes.

- Sobre la Carretera Central, ¿el Gobierno mantiene el esquema actual del proyecto?

Entendemos las expectativas de las regiones, pero la empresa que iba a gestionar el proyecto no es la más adecuada para una inversión de esa magnitud y que compromete el presupuesto de varias generaciones. Incluso ha sido sancionada por malos manejos. Y la hemos encontrado como gestora en varios proyectos, lo que hace necesario su reemplazo.

- Pero ¿se evalúa cambiar el esquema, por ejemplo a una APP?

Está en evaluación, pero como existe un acuerdo de gobierno a gobierno, cualquier cambio debe ser consensuado con Francia.

- ¿Se evalúan cambios en Provías?

No. Consideramos que Provías ha actuado correctamente. Es mejor advertir riesgos a tiempo, aunque eso genere frustración temporal.

Futuro de José Jerí

- ¿Hay una preocupación por una eventual destitución del presidente?

Hay preocupación, pero en realidad eso es un tema que nosotros no podemos manejar. Por tanto, es un tema que está a cargo de la responsabilidad de los congresistas.

- Pero, ¿ven realmente un riesgo o solo ruido?

Existe el riesgo, por supuesto. Ya sea por censura, algo constitucionalmente incorrecto, o vacancia. Son avatares de la política y trabajaremos hasta el último día.

- Avatares que se dan en un contexto donde el presidente es investigado.

El 80% de los políticos son investigados por la Fiscalía. Aquí hasta ahora no se han encontrado indicios de delito. No hay ninguna denuncia, no hay acoso, hostigamiento, ni siquiera una contratación indebida.

- ¿Le ha pedido explicaciones al presidente sobre el ingreso de este grupo de señoritas a Palacio, que salieron al otro día?

Si, él nos ha explicado. Se refiere al caso de dos personas, un hombre y una mujer que después de un operativo policial, cuando todavía no se había constituido del todo el gobierno, y había mucho personal del anterior régimen, es que se optó porque permanecieran en Palacio por cuanto la hora estaba muy avanzada. ¿Cómo se les iba a mandar a su casa a las 3 o 4 de la mañana? No era lógico. Tampoco eran solo chicas, habían hombres, solo que con ellos no hay morbo.

- ¿Eso es por inexperiencia del presidente? ¿Lo sigue creyendo usted?

No, si yo hubiese estado liderando el operativo posiblemente les hubiese dicho a los asesores y asistentes que se quedaran, por cuanto la hora era tan avanzada y no tienen movilidad propia.

- Pero, podrían haber buscado una opción segura para movilizarse...

Si, pero normalmente hay gente dice mejor me quedo, presidente. Y no pasa nada. Nadie pensó en la posibilidad de que se interpretara que después de un operativo pueda haber una juerga. Y tampoco hay indicio que haya existido.

- ¿Hay la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, para enfrentar al Congreso?

Eso tendría como objetivo presionar a la cámara política, pero no tendría ningún sentido porque las elecciones están convocadas. Tampoco estamos hablando de ningún alineamiento o proyecto de ley. Igual, si se presentara y se aprobara, quien renunciaría es el premier. No afecta al presidente.

- ¿Usted renunciaría para darle respiro al gobierno?

Si hubiese observado alguna conducta delictiva o sospechosa de parte del presidente, yo anuncié hace varios meses que hubiese renunciado. En este caso, más allá de las especulaciones, o la falta de tacto, no existe más nada.

Plan de seguridad

- Sobre el plan de seguridad. ¿Qué medidas se van a implementar? Han recibido muchas críticas

El plan nacional de seguridad es complejo. El presidente es una persona muy perfeccionista y ha puesto gran parte de su interés en este tema y se dará a conocer próximamente. Estamos aún generando los consensos con las demás autoridades.

- ¿Eso quiere decir que tendrán más cambios?

Es posible que haya algún cambio. La perspectiva de seguridad difiere de los ministerios, cuadros técnicos, PCM ha tenido objeciones, el mismo MEF.

- ¿Y cuándo conoceremos resultados?

La próxima semana será presentado. El presidente se niega, aún, a presentar algo que no tiene consensos. No hay una nueva fecha, pero será lo más pronto posible.

Compra de aviones de combate para la FAP

- Eso nos lleva a hablar sobre la compra de aviones de combate para la FAP. ¿Aún no hay una decisión?

El tema es que el gobierno no toma la decisión. Lo toma el comité de adquisiciones.

- Pero el gobierno tiene un favorito, ¿no es así?

No estamos comprando patrulleros. No es tan fácil como analizar pros y contras. Los tres distintos modelos tienen virtudes y defectos. No solo es un tema técnico, también hay un componente geopolítico y estratégico.

- En caso de una disyuntiva, ¿quién lo definiría? El presidente dice 24 aviones, pero no dice si por US$ 3,500 millones.

Uno de los grandes problemas es que no existe un precio estandarizado. Depende de si se adquiere solo la plataforma o un paquete completo con armamento, simuladores e instrucción. Los precios pueden variar enormemente según lo que se compre. Se compra lo que se necesita.

- ¿El proceso está paralizado?

No está paralizado, está en marcha. Hay una calendarización que se está cumpliendo y esperamos contar con la documentación completa para enviarla a la Contraloría.

- Usted habló sobre la importancia de tener a EE.UU. como aliado. ¿No siente que fue un adelanto de opinión, que puede interferir en el proceso?

No necesariamente. El comité de adquisiciones puede de forma autónoma elegir otro modelo de avión. La necesidad de ser aliados de Estados Unidos va más allá de la compra o no compra de cazas. Es una necesidad estratégica hemisférica, porque necesitamos un aliado fuerte por si se ocasiona un conflicto, por ejemplo lo que ocurrió con Colombia que felizmente no escaló. Ellos tienen un poder disuasivo muy superior al de Perú, aún sin sus aviones Gripen.