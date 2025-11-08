El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, avanza en el proceso para recuperar de manera definitiva el sector de la Av. Néstor Gambetta afectado por socavación.

La entidad informó que este 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación N.º 002-2025-20.1, que permitirá intervenir un tramo de 560 metros a la altura del km 3.5 de esta vía estratégica para el Callao y el transporte de carga.

LEA TAMBIÉN: MTC ordena reestructuración de Provías Nacional y Provías Descentralizado

Mientras continúa el procedimiento de contratación, un equipo técnico del MTC coordina acciones inmediatas con la Municipalidad de Ventanilla, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito, con el fin de reforzar la seguridad vial y peatonal en la zona, especialmente para los escolares que transitan por el área afectada.

“Vamos a implementar un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana que incluye señalética y reductores de velocidad para asegurar el tránsito de las personas”, señaló la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso.

LEA TAMBIÉN: MTC cierra parcialmente tramo que conecta Cusco y Puno

Añadió que el personal técnico destacado en el lugar también ejecuta trabajos de estabilización del talud como medida provisional para garantizar la transitabilidad mientras se inicia la obra principal.

El MTC reiteró que la recuperación integral de la Av. Néstor Gambetta es una prioridad, por tratarse de una arteria fundamental para la conectividad del Callao y del transporte nacional.