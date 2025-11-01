Con el objetivo de mejorar la seguridad de los miles de peatones que cruzan diariamente una de las vías más transitadas del Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició el proceso de convocatoria para los trabajos de conservación y rehabilitación de tres puentes peatonales metálicos ubicados en la avenida Elmer Faucett.

Las estructuras que serán intervenidas son los puentes Monark (36 m), Aviación Naval (32 m) y ex Peaje Quilca (119.34 m), situados en el tramo comprendido entre la avenida Morales Duárez y el óvalo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

LEA TAMBIÉN: Soto pide a Jerí que anule la TUUA de transferencia para vuelos internacionales

Las labores de mantenimiento incluirán la reposición de planchas metálicas, el reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, reparaciones estructurales, así como la limpieza y el pintado de las infraestructuras. Estas acciones buscan prolongar la vida útil de los puentes y garantizar condiciones seguras para los transeúntes.

Provías Nacional, a través de su Unidad Zonal Lima, ha puesto a disposición de las empresas interesadas las bases y anexos de los procesos convocados en el siguiente enlace: https://cms.pvn.gob.pe:10443/PortalProceso/Forms/frmContratacionMenor8UIT_Exj

LEA TAMBIÉN: IATA sobre nueva tarifa del TUUA en el Jorge Chávez: Afectará la competitividad y el turismo

Según el cronograma establecido, la adjudicación de los servicios de conservación se realizará la próxima semana, marcando el inicio de una intervención clave para reforzar la seguridad vial y peatonal en la zona del aeropuerto Jorge Chávez.