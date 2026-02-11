El presidente José Jerí confirmó que el Perú adquirirá 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), despejando las dudas sobre la cantidad de aeronaves que serán compradas en el marco del programa de modernización de la flota.

“Son 24 lo que se va a comprar”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, en respuesta a un intercambio público sobre el proceso. La declaración ratifica que el número aprobado por el Congreso -y sustentado por los estudios técnicos y económicos de la FAP- se mantiene inalterable.

La modernización contempla el reemplazo de los actuales Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi-25, cuya vida útil está próxima a agotarse. En diciembre de 2024, el Parlamento autorizó un presupuesto cercano a US$ 3,500 millones para la adquisición.

El presidente publicó este mensaje mediante su cuenta oficial de 'X'. Foto: Captura.

¿Señales hacia EE.UU.?

Sin embargo, pese a que la confirmación presidencial de la cantidad de aviones podría despejar dudas, no termina por cerrar el círculo de una decisión.

El primer ministro Ernesto Álvarez sostuvo recientemente que la elección del modelo se definirá “en función al liderazgo” que hoy ejerce EE.UU. en el mundo, sugiriendo que la decisión no solo tendrá un componente técnico, sino también geopolítico.

“Estados Unidos ahora ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial, sumamente dinámico y sumamente activo”, afirmó el jefe del Gabinete, quien vinculó la compra con una política estratégica que incluye cooperación tecnológica, comercial y programas de compensación (offset).

Actualmente, Washington solo ha propuesto la venta de 12 cazas F-16 Block 70 por aproximadamente US$ 3,420 millones, según fuentes oficiales. Sin embargo, la FAP requiere 24 unidades, por lo que la oferta debería ampliarse o complementarse.

¿Demandaría más presupuesto? En conversación con Gestión la empresa Lockheed Martin señaló:

“La oferta del F-16 Block 70 incluye los costos totales del paquete, los cuales varían en función de la configuración, el armamento, la capacitación, el mantenimiento y los requisitos de infraestructura. Las notificaciones al Congreso reflejan los valores máximos estimados y no son precios contractuales definitivos”.

Las tres opciones en evaluación

Los estudios técnicos de la FAP identificaron tres modelos que cumplen los requerimientos operativos:

En términos referenciales de mercado internacional:

El F-16 Block 70 tiene un costo unitario estimado entre US$ 170 y US$ 240 millones por unidad.

tiene un costo unitario estimado entre por unidad. El Gripen E se ubica en un rango aproximado de US$ 110 a US$ 120 millones por avión.

se ubica en un rango aproximado de por avión. El Rafale F4 es el más costoso, con valores que pueden superar los US$ 250 millones por aeronave.

¿Decisión técnica o política?

Aunque el presidente José Jerí ya confirmó que serán 24 aeronaves, aún no se ha oficializado qué modelo será seleccionado. El proceso formal debería pasar por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y la Contraloría, conforme al reciente Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero.

El procedimiento podría tomar varios meses, salvo que el Ejecutivo declare la compra bajo la modalidad de secreto militar y opte por una adquisición directa.

Por ahora, lo único confirmado por el jefe de Estado es el número: 24 cazas formarán parte de la nueva flota de la FAP.