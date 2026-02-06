Tres postores siguen carrera por renovar la flota de cazas de la Fuerza Aérea del Perú - FAP. El ministro de Defensa, César Díaz, se refirió este viernes al proceso de evaluación para la compra de nuevos aviones de combate.

Los tres cazas finalistas para la FAP:

F‑16 C/D Block 70 (EE.UU. – Lockheed Martin).

Rafale F4 (Francia – Dassault Aviation).

Gripen E/F (Suecia – Saab).

Según dijo el titular de de Defensa, la decisión se encuentra en una etapa avanzada y que la evaluación está a cargo de una comisión técnica de la Fuerza Aérea del Perú, integrada por personal especializado, incluidos pilotos con experiencia de combate.

Precisó que el análisis se viene realizando desde hace varios meses y se desarrolla conforme a la normatividad vigente.

Cabe precisar que el proceso es gobierno a gobierno y supervisado por Contraloría, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con fuerte énfasis en compensaciones industriales (offset) y transferencia tecnológica para la industria peruana.

El ministro resaltó que el Gobierno espera que la decisión sobre la compra de los aviones de combate se oficialice antes de que concluya el actual periodo gubernamental, previo al 28 de julio.