El nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con el presidente José Jerí y, además, compartió una foto en la que aparece comiendo una hamburguesa americana junto al mandatario.

La foto fue compartida en la cuenta en X del representante de Donald Trump en el país.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee en la publicación.

Como se recuerda, el 3 de febrero, el presidente José Jerí recibió las cartas credenciales de Bernie Navarro como nuevo embajador estadounidense en el Perú.

La ceremonia de presentación de credenciales tuvo lugar en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, con la presencia del canciller Hugo de Zela, tras lo cual el presidente y el embajador sostuvieron una reunión privada.

Cuestionamientos sobre esta reunión

El diplomático Javier González Olaechea cuestionó el mensaje, debido a que, sostuvo, “no ayuda a las relaciones internacionales en general”.

Indicó que el post tenía un contenido político y que estaba orientado a otro contrapoder, al mencionar a China. En ese contexto, sostuvo que hubiera preferido que la reunión no se diera en esas condiciones.

En diálogo con Cuentas Claras, el excanciller sostuvo que Jerí “se ha equivocado en la forma y en el fondo”. Sin embargo, indicó que ello no implica que estemos sometidos a Estados Unidos, tras destacar la labor y peso de Torre Tagle a nivel internacional.

“Sorprende la ausencia del canciller, porque si bien el presidente de la República dirige la política exterior, el canciller la conduce, la coordina y la ejecuta. Es absolutamente inusual, por decirlo de una manera elegante, que un presidente visite una residencia, en este caso la de la Embajada Americana, en la forma como lo ha hecho, casual”, indicó Olaechea.

Reuniones privadas y reservadas

El excanciller manifestó que los presidentes no deben tener reuniones privadas, sino reservadas. Explicó que lo privado pertenece al ámbito personal, mientras que lo reservado responde a la naturaleza de los asuntos tratados.

Señaló que la publicación en redes sociales cambió la naturaleza del encuentro. Añadió que, si se trataba de una reunión casual, no debía hacerse pública.

El denominado “cambio de menú” ocurre semanas después de que Jerí fuera cuestionado por reuniones no registradas en un chifa del distrito de San Borja. En particular, el pasado 26 de diciembre, el presidente y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, participaron en una cena reservada con el empresario chino Zhihua Yang, hecho que dio origen a investigaciones y críticas por la falta de transparencia.

En tanto, el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay señaló que la reunión entre el presidente y el embajador Navarro evidencia un “pragmatismo superlativo” de Estados Unidos en su política exterior.

Además, cuestionó el “nuevo giro” del presidente, en el contexto de la crisis política suscitada tras las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

“El presidente Jerí ha dado un paso brusco, yo no sé si debidamente pensado, pero es un paso de un lado a otro brusco y, en diplomacia y en relaciones internacionales, no se pueden dar pasos bruscos, sino de a pocos, porque las hipersensibilidades empiezan a tomar notas”, declaró en Exitosa.