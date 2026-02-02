Ministro de Cultura sostuvo que la ausencia del Mandatario a ceremonia se debió a su “agenda”. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Ministro de Cultura sostuvo que la ausencia del Mandatario a ceremonia se debió a su “agenda”. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
El presidente José Jerí no acudió este domingo a la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China, el cual se llevó adelante en la explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en el distrito de San Borja.

Este se realizó el 26 de diciembre pasado durante la noche en un restaurante chino de la avenida San Luis, el cual desencadenó cuestionamientos cuando se conoció que el mandatario llegó encapuchado al lugar.

Además, el evento no se realizó en Palacio de Gobierno como el jefe de Estado anunció inicialmente, sino en la explanada del Ministerio de Cultura en San Borja.

El ministro Alfredo Luna explicó que el cambio de sede desde Palacio de Gobierno respondió a “un tema logístico” y a la “esencia cultural” de la fecha.| Captura de video TV Perú

¿Cuáles fueron las razones de los cambios y la ausencia de Jerí? El ministro Alfredo Luna explicó que el cambio de sede desde Palacio de Gobierno respondió a “un tema logístico” y a la “esencia cultural” de la fecha.

Respecto a la ausencia del mandatario, Luna señaló que Jerí no pudo asistir porque “tiene una agenda de trabajo”. No obstante, la agenda oficial del mandatario no registra ninguna actividad programada para este domingo, según el portal de transparencia.

Lo que dijo jerí sobre la reunión

El pasado 12 de enero, el presidente intentó justificar su encuentro con Yang señalando que coordinaban detalles para el Día de la Confraternidad.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros”, declaró ante la prensa.

En esa oportunidad, el mandatario afirmó que empresarios como Zhihua Yang tenían “toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera”. Con estas palabras, Jerí buscó darle un carácter oficial a la reunión que había mantenido de manera reservada en el restaurante chino.

