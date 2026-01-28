Que el presidente José Jerí haya utilizado una capucha en su visita al chifa de San Borja donde se reunió con el empresario chino Zhihua Yang responde a un estilo de vestimenta cotidiana, según el abogado del mandatario interino, Ricardo Caldas.

En diálogo con Canal N, la defensa legal del mandatario interino insistió en que el encuentro con el “tío Johny” no fue una reunión, sino una situación “coyuntural”.

“No es una reunión, es una situación coyuntural en la cuál él toma la decisión de ir a un lugar a cenar, coyunturalmente fue este chifa. La situación de su vestimenta obedece a la vestimenta que él utiliza de manera cotidiana”, aclaró.

Las palabras del abogado no conectan con los primeros descargos de José Jerí y la defensa de Yang, quienes reconocieron que fue el empresario chino quien lo invitó a cenar.

Caldas puntualizó que Jerí Oré no quiso pasar inadvertido en su visita al chifa de San Borja, mas advirtió que ello “se ha tomado de una forma distinta”.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua. Foto: captura de pantalla / América TV

“La indumentaria es una indumentaria casual que utilizó en ese momento sin una intención de ocultar su identidad. Al punto que él llega con su escolta personal, su escolta oficial, llega a un lugar público. Entonces la posición de él es que él no ha tenido ninguna intensión de ocultar su identidad, es una indumentaria”, aclaró.

Los encuentros del presidente José Jerí con empresarios chinos —algunos, incluso dentro de Palacio— llevaron a que la Fiscalía abra una investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Este viernes 30 de enero declarará ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.